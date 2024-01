Venerdì la Giornata dei calzini spaiati per l’inclusione al lavoro, a scuola o in biblioteca

Unico è bello: questo il messaggio inclusivo della Giornata dei calzini spaziati che si celebra anche quest’anno nel primo venerdì di febbraio.

Partecipare è semplicissimo: basta indossare due calze diverse la mattina del 2 febbraio prima di uscire per andare a scuola o al lavoro e condividere questa scelta con colleghi, compagni di scuola, e amici, anche sui social, pubblicando la foto della propria bizzarra coppia di calzini con #calzinispaziati2024 e #sispaichipuò.

L’iniziativa è nata qualche anno fa da una scuola del Friuli Venezia Giulia per condividere in un gioco da fare con i bambini quanto sia bello, semplice e divertente accogliere la diversità. Un’idea talmente efficace da diventare in breve tempo un vero e proprio evento nazionale che spopola sui social.

Il messaggio è immediato: comunicare con un gesto simbolico, contagioso e divertente quanto sia normale la diversità, perché ciascuno è unico ed è meraviglioso che sia così.

Di seguito alcune delle iniziative dedicate ai Calzini Spaiati in programma

VENEGONO INFERIORE – Venerdì 2 febbraio alle ore 16.45, in occasione della Giornata dei calzini spaiati, ci sarà una lettura in Biblioteca per i bambini dai 6 anni in su. Accesso libero e gratuito con dress code: i partecipanti dovranno indossare i calzini spaiati – La locandina

SOMMA LOMBARDO – Per la Giornata dei calzini spaiati la Biblioteca comunale propone ai bambini un pomeriggio di festa gratuito con una narrazione animata, merenda e laboratorio creativo per tutti nel pomeriggio di , sabato 3 febbraio – Scopri di più

CARONNO PERTUSELLA – La Proloco con il Patrocinio del Comune di Caronno Pertusella organizza l’evento Calzini spaiati… a lume di candela, sabato 3 febbraio dalle ore 16,45 presso il Palazzetto dello Sport con aperitivo e musica e concerto finale dalle 20.45 a Lume di candela – Tutto il programma

SAMARATE – La Biblioteca propone un contest social #sispaichipuò con l’obiettivo di lanciare un messaggio di solidarietà e inclusione e celebrare la bellezza dell’unicità: “Al lavoro, a scuola, a casa, venerdì 2 febbraio mettete due calzini diversi e fotografatevi! – Come partecipare