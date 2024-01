Venerdì sera sul palco di Varese Vive il pianista Bruno Lavizzari

Cambio di programma per la stagione del 67 Jazz Club Varese: il prossimo concerto non si terrà di domenica e sul palco non ci sarà Gianni Cazzola che ha dovuto rinunciare per indisposizione. Con Lavizzari ci saranno Mario Preda (contrabbasso) e Marcello Cicchini (batteria)

Prosegue la stagione musicale del 67 Jazz Club Varese e la fa con un doppio cambio di programma. Innanzitutto, l’appuntamento di questa settimana è fissato eccezionalmente per venerdì sera (ore 21), anziché la domenica pomeriggio, come è diventata ormai abitudine già dallo scorso anno. Inoltre, a esibirsi sul palcoscenico della sede di Varese Vive non sarà, come era stato annunciato, il trio del batterista Gianni Cazzola, autentico mito del jazz italiano e non solo: il leader, indisposto, ha infatti dovuto rinunciare.

Ma gli organizzatori del 67 Jazz Club non si sono fatti trovare impreparati e così a esibirsi sarà un altro trio, guidato dal pianista Bruno Lavizzari (foto sopra), che avrà accanto a sé il contrabbassista Mario Preda e il batterista Marcello Cicchini. Il pianismo di Bruno Lavizzari ha un’impronta classica che emerge anche quando si cimenta in improvvisazioni di stampo jazzistico. Mario Preda, dopo gli studi di chitarra, è passato al basso elettrico e successivamente è diventato anche un eccellente contrabbassista. Marcello Cicchini può essere considerato un maestro delle spazzole.

Oltre alla elevata caratura individuale dei tre musicisti, questa formazione può vantare il fatto che Lavizzari, Preda e Cicchini collaborano da moltissimi anni e la loro intesa è davvero totale. In programma diversi standards e alcune composizioni originali.

L’appuntamento è per venerdì 19 gennaio alle ore 21 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese. Ingresso 10 euro, gradita la prenotazione al numero 335-8208969.