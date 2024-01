Ventre, la mostra che racconta il rapporto tra l’Uomo e i luoghi che chiama casa

(Foto di Mariolina Sciacca e Antonio Dajani)

La relazione che l’essere umano costruisce con la propria casa, l’ambiente dove vive e l’intero sistema mondo: questo il tema di “Ventre“: la prima mostra personale di Anca Adina Bettega, giovane artista di Gallarate in esposizione alla iKonica Art Gallery di Milano fino al 17 gennaio dalle 16:30 alle 19:30.

Attraverso sculture, opere cinetiche, fotografie e installazioni “site specific”, la mostra tratta racconta le tante sfaccettature di questo rapporto tra Uomo e ambiente. Come nell’opera Paesaggi, che attraverso una raccolta di 11 fotografie trasporta l’osservatore in un viaggio alla scoperta dei diversi luoghi abitati del mondo: dalle case del Varesotto, alle ville di San Francisco fino alle palafitte della Cambogia. Luoghi dove abitare e quindi trascorrere del tempo, come all’interno dell’istallazione della Casa fluttuante volume 2, ma anche luoghi dove crescere e – al momento giusto – spiccare il volo verso il futuro, come racconta l’opera Bruchi.

«La mostra – racconta Anca Adina – ruota intorno al tema dell’architettura: una disciplina che mi ha sempre affascinato, dal momento che è il modo in cui l’essere umano si relaziona coi luoghi dove vive. La città è il vero habitat della nostra specie, ed è diventata qualcosa di così quotidiano da apparire spesso scontata. Sono invece convinta che sia importante interrogarsi sulle strutture di pensiero che esistono dietro ai luoghi dove abitiamo, soprattutto in questo periodo segnato da profonde crisi in ambito architettonico e abitativo: una tra tante, quella legata al problema della gentrificazione».

L’artista

Nata in Romania ma cresciuta a Gallarate, Anca Adina Bettega è una giovane artista laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera. “Ventre” è la sua prima mostra personale: un premio che l’artista si è aggiudicata alla 4° edizione di Situ festival, partecipando alla selezione finale che si è svolta nella residenza di artista a Chiaramonte Gulfi (RG), in Sicilia, nell’estate 2023. Il lavoro site specific realizzato dall’artista in residenza, Akrillai, ha convinto la giuria composta dal team curatoriale di Zona Blu, il docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera, critico d’arte e curatore indipendente Domenico Scudero e il gallerista Andrea Colombo.