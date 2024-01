Vernia sold out al Condominio di Gallarate ma gennaio regala due concerti con super-cover band

Lo show scritto e interpretato da Giovanni Vernia di sabato 13 gennaio 2024 h.21.00 al teatro Condominio di Gallarate è andato sold-out già nel 2023: a dimostrazione di quanto il poliedrico artista sia amato e seguito a teatro e in radio, le sue ”palestre” preferite per allenare le doti satiriche, la capacità di sfornare nuovi personaggi, inventare improvvisazioni e battute.

Tutto questo, in tempi e modi così immediati che viene spesso da chiedersi: ma come fa? È Giovanni stesso a dirlo:” Fin da piccolo mi piaceva far divertire chi avevo intorno, era spontaneo: imitavo i parenti e gli amici del mio papà pugliese e della mamma siciliana, facevo ridere gli amichetti in Liguria, dove sono nato. Le battute da allora mi escono a raffica da sole, divertono. Ho studiato, mi sono laureato, ma non potevo che fare questo come lavoro: strappare sorrisi tra la gente, è ciò che amo”.

Scritto con Paolo Uzzi e in collaborazione con Paola Galassi e altri bravi autori, in scena con lui Marco Sabiu, abile complice musicale pronto a sottolineare le sorprese che ha in serbo. Ogni volta, Giovanni è uno show man sempre diverso. Sarà per questo che in tanti, puntualmente, vogliono tornare a rivederlo.

Vipers, una delle migliori cover band dei Queen

Altrettanto atteso da chi ama Freddie Mercury e i Queen il live dei Vipers, che scelgono Gallarate sabato 20 gennaio h. 21 per il loro concerto: “Queen by Vipers”. Un omaggio alla celebre band britannica che riproduce in ogni dettaglio la magia e la spettacolarità dei loro indimenticati show. Attivi dal 2002 e con più di 2000 esibizioni in Italia ed Europa, In ogni concerto ripercorrono i brani leggendari e la mitica personalità di Freddie Mercury grazie a Beppe Maggioni, carismatica voce dei Vipers; alle chitarre Luca Rossi, alla batteria Roberto Previtali e al basso Luca Lomboni.

I loro concerti sono sempre omaggiati da imponenti affluenze di pubblico, presenti anche sul sito ufficiale del Queen per merito e qualità. Ogni anno sono più di una cinquantina i concerti in Francia, Olanda, Germania, Svizzera, Belgio e Slovenia e in molte altre città europee. I costi per non perdersi i mitici Vipers sono volutamente contenuti: dai 30€ in poltronissima ai 24€ in galleria.

Gennaio si chiude con gli AC/DI

Chiude in bellezza il 27 gennaio alle ore 21.00 un altro gruppo di forte levatura rock: “AC/DI SUPER SHOW EDITION, un travolgente omaggio agli AC/DC con le hit più evocative della storica band australiana. Anche grazie all’impressionante somiglianza scenica e vocale del cantante del gruppo con Brian Johnson, le strumentazioni, gli arrangiamenti e la scenografia, gli AC/DI sono considerati la miglior cover band AC/DC non solo in Italia. La “mission”, lo assicura Nick Savio (chitarrista e produttore del progetto dal 2015) è offrire concerti memorabili dando una nuova veste ai più grandi indimenticabili miti del rock.” Info e costi in biglietteria o sul sito del gruppo AC/DI.

Orari biglietteria: giovedì e venerdì da h. 17 a h. 19 – sabato da h. 10 al h. 12 c/o Teatro Condominio Via Sironi angolo via Verdi- Gallarate. Biglietteria aperta anche da un’ora prima dello spettacolo

Info 349 845969 E-mail biglietteria@teatrocondominio.it Acquisti on line: www.melarido.store (senza ricarichi con posto assegnato dopo il pagamento, tra i migliori ancora invenduti- e su TicketOne.it (con piccolo costo prevendita a biglietto per scelta immediata posto in pianta sala)