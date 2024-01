Verrà intitolato ad Angelo Monti nel giorno del falò di sant’Antonio il vicolo accanto alla chiesa della Motta a Varese

E’ prevista per le 11.15 della vigilia del giorno di sant’Antonio, martedì 16 gennaio 2024, la cerimonia civile per l’intitolazione della via che costeggia il lato sinistro della chiesa di Sant’Antonio alla Motta a Varese ad Angelo Monti, compianto presidente dei Monelli della Motta, scomparso a 91 anni nel 2023.

E non poteva che essere così, per tutta la passione che ha messo nel presiedere l’associazione che organizza ogni anno il falò di sant’Antonio, che si svolge a pochi metri da lì. Un vicolo da cui per decenni si è visto passare “Il dottor Monti”, vuoi per accompagnare le autorità in uscita dalla chiesa, vuoi per verificare che tutto andasse bene nel chiosco gastronomico dei monelli che viene posizionato ogni anno proprio all’inizio della piccolissima via.

Angelo Monti, che aveva compiuto 91 anni lo scorso 27 gennaio, è stato un protagonista della vita sociale varesina anche, ma non solo, per la sua lunga presidenza dei Monelli della Motta. Le sue innumerevoli attività lo hanno visto protagonista, anche in associazioni storiche tra cui “Varese per l’Italia”. Ha ricoperto la carica di sindaco della città per 14 giorni, segnando lo spartiacque tra la prima e la seconda repubblica.

Nel 2009, il suo impegno è stato premiato con la Girometta d’oro, la massima onorificenza varesina. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità, ma il suo ricordo continuerà a vivere anche attraverso questo luogo a lui caro e ora a lui dedicato.