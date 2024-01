Vestiti rubati al posto del bebè nel passeggino. Ladre fermate in un negozio di Gallarate

Nella carrozzina non c’era il bebè ma i vestiti che avrebbero voluto rubare. Non è riuscito il colpo di quattro giovanissime, alcune minorenni, che domenica sono entrate all’interno del negozio Weshop di via Ambrosoli a Gallarate. Tre di loro sono state arrestate dalla Polizia di Gallarate mentre una è riuscita a scappare.

Delle tre, individuate dalle commesse del negozio e fermate dagli agenti, solo una era maggiorenne (21 anni), già notata nei giorni scorsi ad aprire i dispositivi antitaccheggio con uno strumento apposito (era stata notata grazie alle telecamere, ndr). Con quello stesso oggetto si era ripresentata nel negozio ma questa volta non l’ha passata liscia.

La giovane donna è stata processata questa mattina con rito direttissimo in tribunale a Busto Arsizio mentre per le altre due ragazze è stato attivato il tribunale dei minori.