Villa Valle si conferma bestia nera: per la Varesina primo ko casalingo

La Varesina cade per la prima volta in casa, il Villa Valle si conferma una bestia nera, che dopo il 4-2 dell’andata si impone per 2-0 anche a Venegono Superiore con le nel secondo tempo di Hyka e Siani. Spilli perde Gritti per un infortunio alla spalla, uscito al 22’ del primo tempo. Le fenici scivolano a -4 dal Caldiero, ma rimane attaccata all’Arconatese sconfitta a Legnano. In serata i ragazzi di mister Spilli rischiano di vedersi superati dal Piacenza, in campo alle 18 in casa contro la Folgore Caratese.

Calcio d’inizio

Marco spilli schiera la Varesina, in completo nero, con il 3-4-3. In porta Basti, in difesa Coghetto, Gritti e Grieco. A centrocampo Gatti e Guidetti sono affiancati da Ciuffo e Guidetti. In avanti il tridente è composto da Vitale, Manicone e Orellana Cruz.

Marco Sgrò, invece schiera il Villa Valle, in completo giallorosso, con il 4-3-1-2. In porta l’esperto Offredi, in difesa ci sono Marocco, Capitan Guidelli, Lancini e Giorgi. In mezzo Mehic in cabina di regia è affiancato da Chiossi e Sternieri. A ridosso delle punte, Ferrario e Hyka, c’è Martini.

Primo tempo

La prima occasione è per la Varesina con Guidetti che serve Manicone che in spaccata conclude in diagonale e sfiora il palo. Risponde il Villa Valle con un tiro pericoloso dalla distanza di Mehic, che lambisce il palo alla destra di Basti. Ancora gli ospiti pericolosi con una punizione battuta dalla fascia destra con Lancini che con il sinistro impegna Basti che respinge. Poi ci prova Ferrario che ci prova dalla distanza, ma la alza troppo. Si fanno rivedere i padroni di casa in avanti con Gasparri che riceve un pallone in area, ma perde tempo con il controllo e i difensori riescono a recuperare e a murare il suo tentativo. Poco dopo la mezzora di gioco, Basti è chiamato ad una grande parata, che sbarra la strada a Ferrario evitando il vantaggio ospite. Sul fronte opposto Orellana prova il tiro che finisce tra le braccia di Offredi. Dopo 2 minuti di recupero l’arbitro decreta la fine del primo tempo. Squadre a riposo sullo 0-0 dopo una partita spezzettata da molti falli e con poche azioni pericolose.

Secondo tempo

In avvio di ripresa, parte aggressivo il Villa Valle, Basti è costretto a smanacciare su un tiro cross di Hyka. Rispondono le fenici con Vitale, che dalla destra mette un cross per Manicone, che colpisce al volo, ma non tira abbastanza forte per impensierire Offredi. All’13’ minuto, Marocco mette un bellissimo cross per la testa di Hyka che non sbaglia e porta in vantaggio gli ospiti. La reazione della Varesina arriva con Orellana che libera Manicone, ma il suo tiro è ancora alto. Al 25’ Mehic si inserisce in area e colpisce il palo e il pallone finisce sui piedi del neoentrato Siani che a porta vuota fa lo 0-2. La Varesina accusa il colpo e non riesce a riaprire la partita. Nel finale ci prova Oboe ma tira addosso ad Offredi. Dopo alla fine dei 6 minuti di recupero l’arbitro decreta la fine dell’incontro. Villa Valle batte Varesina 2-0.