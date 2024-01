Voci da casa Varesina, Gasparri e Di Caro ammettono la sconfitta ma guardano avanti

VARESINA – VILLA VALLE 0-2 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

Marco Gasparri (capitano Varesina): Loro sono entrati in campo con un piglio diverso. Noi non eravamo i soliti. In genere in casa siamo sempre riusciti a imporci sin dal primo minuto di gioco. Loro sono arrivati molto aggressivi e ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo avuto meno occasioni rispetto al solito. La sconfitta è meritata. Oggi è mancato quel pizzico di determinazione in più per vincere queste partite. Il girone di ritorno sarà sempre così perché tutte le squadre verranno qui in questa maniera. Ci aggrediranno e correranno per novanta minuti e noi dovremo correre più di loro. Oggi arrivavano sempre prima sulla palla, le seconde palle erano tutte loro. Quindi è giusto aver perso. Non sappiamo ancora come sta Gritti. È andato all’ospedale per un problema alla spalla. Speriamo che non si sia rotto niente.

Max Di Caro (direttore generale varesina): Negli spogliatoi c’era un po’ di delusione, ma è normale. Oggi c’è stata la prima sconfitta in casa, la prima partita, dopo Caldiero, in cui non siamo riusciti a segnare. Oggi non eravamo brillanti come al solito. Bisogna fare i complimenti agli avversari, che sono venuti qui a metterci in difficoltà e a non farci fare quello che volevamo. Merito a loro. Noi dobbiamo ripartire, già da domenica contro la Real Calepina, che oggi ha vinto 3-0 con la Clivense. Quindi andremo su un campo difficile e dovremo fare una buona prestazione.

Di Caro 2: Speriamo di recuperare qualcuno. Gritti, oggi, è caduto e gli è uscita la spalla. Pertosa aveva preso un pestone sabato e gli si è gonfiato un dito, che non era rotto, ma gli faceva male e non è riuscito a giocare oggi. Quando giochi ogni tre giorni è difficile recuperare qualcuno, ma abbiamo una rosa abbastanza profonda per far fronte alle emergenze.

Marco Sgrò (Allenatore Villa Valle): Venire a giocare qui contro la Varesina, che non aveva mai steccato in casa era molto difficile. Chiaramente non mi aspettavo un risultato così netto, ma non mi aspettavo neanche una prestazione così. Devo ringraziare i miei ragazzi che hanno fatto una prestazione eccezionale, non hanno sbagliato niente. L’avevamo preparata così. Mi fa specie il fatto che oggi avevamo fuori due centrali titolari, oltre a Perrotti che per noi è un giocatore importante. Quando metti i giocatori che giocano poco e ti fanno una prestazione così, significa che il gruppo e lo spogliatoio ci sono. I ragazzi oggi si sono superati.

Sgrò 2: Io sono subentrato ad un allenatore esonerato, quindi l’obiettivo è quello della salvezza. Veniamo da un filotto importante, ma continuiamo a parlare di salvezza. Ancora non ho visto la classifica, ma ho sentito che i risultati, delle altre partite, sono buoni per noi. Non so quanti punti mancano rispetto alla zona playoff, ma noi giochiamo di domenica in domenica.