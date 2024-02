Adolescenti e ritiro sociale, se ne parla alla Fabbrica del Vapore a Milano

Nell’ambito del progetto ReSTARS (Rete di Supporto Territoriale per Adolescenti in Ritiro Sociale), Terre des Hommes, realtà nata più di 60 anni fa per proteggere i bambini di tutto il mondo da ogni forma di violenza o abuso, promuove un momento di approfondimento sul tema del ritiro sociale in adolescenza.

Lo fa con un incontro, in programma giovedì 15 febbraio dalle 17:00 alle 19:00 alla Fabbrica del Vapore (Via G. C. Procaccini 4) a Milano, al quale parteciperanno diversi esperti e “testimoni”. A moderare l’evento, che sarà aperto dai saluti istituzionali della vicesindaca e assessora all’istruzione del Comune di Milano e dall’introduzione della Responsabile Advocacy e programmi Italia Terre des Hommes Federica Giannotta, sarà il nostro direttore Marco Giovannelli.

Ad intervenire saranno Sarah Maestri, della Commissione Servizi alla Persona di Fondazione Cariplo, Marco Fabio Siviero, neuropsichiatra infantile, un genitore che porterà la testimonianza del progetto ReSTARS e Marzia Terragni, psicologa e psicoterapeuta di Terre des Hommes.

L’incontro, aperto a tutti previa registrazione QUI, è realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo e si svolge nel contesto della mostra “Straordinarie, protagoniste del presente”, organizzata sempre da Terre des Hommes.

Per maggiori informazioni: locandina