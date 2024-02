Angei, Lega, “I tempi sono maturi per lo spostamento del canile di Varese”

«I tempi sono più che mai maturi, oltre al fatto che continuare a procrastinare lo spostamento del Canile comunale, non è più possibile». Così dice Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega, che insieme a Barbara Bison, Capogruppo Leghista, e al Consigliere Comunale Franco Formato hanno depositato un’interrogazione all’amministrazione Galimberti per conoscere le reali intenzioni, in merito al futuro del Canile Comunale.

«Insieme a Barbara, quella del canile è stata una delle prime battaglie che ho portato avanti da Consigliere Comunale, prima con lo stanziamento di maggiori fondi a suo favore e poi per il suo spostamento – dichiara Angei – ormai il tempo delle chiacchiere è finito, i volontari e i cani non possono più rimanere lì dove sono oggi. Il Comune ha definito lo spostamento della struttura un intervento di priorità minima, prevedendo 450mila euro nel piano triennale delle opere, che assomiglia più a un desiderata che a una vera e propria realizzazione. Un buon amministratore oltre alle previsioni, mette a terra i progetti. Aggiungo poi che, con l’intervento di Regione Lombardia, che va a destinare 100 mila euro, il Comune non ha più scuse»

«100.000 euro di stanziamento regionale al Comune di Varese per il canile sono realtà, ora Palazzo Estense indichi con chiarezza tempi per finalizzare l’Intervento di ripristino o di realizzazione della nuova struttura», aggiunge Franco Formato.

“«Stefano Angei ed io abbiamo combattuto per il canile di Varese sin dal momento del nostro insediamento in consiglio comunale» dichiara la Capogruppo della Lega Barbara Bison. «La notizia dei 100000 messi a disposizione da Regione Lombardia non può che rendermi felice. Ovviamente ringrazio il presidente Attilio Fontana e Giacomo Cosentino, che si sono spesi fattivamente per il canile. È l’ennesima riprova di come Regione Lombardia non guardi al colore politico delle singole amministrazioni, ma alla bontà dei progetti ed alle necessità del territorio. Adesso la palla “passa” al Comune di Varese» conclude Bison. «A questo punto, ci aspettiamo che il progetto di trasferimento del canile subisca una bella accelerata. Abbiamo sentito tante parole. Anche troppe. Ora, vogliamo vedere i fatti».