Anziana investita “alle Sorelle Ramonda” a Gallarate

Una donna di 84 anni è stata portata in ospedale, ferita in modo non grave, dopo che è stata investita nel complesso commerciale delle Torri del Seprio a Gallarate, il punto a cui più spesso ci si riferisce come “alle Sorelle Ramonda” (dal nome del negozio più ampio, noto e visibile).

L’incidente è avvenuto alle 8.15 del mattino, nel rione Cascinetta sono arrivati gli operatori del soccorso con ambulanza dalla vicina sede CRI di Gallarate e automedica, oltre alla Polizia Locale gallaratese per i rilievi.

L’anziana è stata poi trasferita in ospedale a Legnano in “codice giallo”, vale a dire con ferite ma non in immediato pericolo di vita.

Settimana scorsa nella stessa zona si era registrato un violento scontro frontale tra due auto mentre l’episodio più grave in zona era stato un ciclista stritolato sotto a un camion all’incrocio tra via Sanzio e via Vittorio Veneto.