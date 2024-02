Castellanza, posizionate sbarre di chiusura strade in tre scuole cittadine

Nell’ambito del Piano di manutenzione e messa in sicurezza, sono state posizionate le sbarre di chiusura di alcune sedi stradali in prossimità di tre scuole cittadine a Castellanza. Il progetto è volto alla messa in sicurezza di studenti e pedoni, in particolar modo negli orari di ingresso e uscita dagli istituti scolastici. Le sbarre mobili, opportunamente posizionate al di fuori della carreggiata stradale in modo da non ostacolare i veicoli in transito, vengono azionate meccanicamente nei giorni e negli orari stabiliti.

Le sbarre di chiusura sono poste in prossimità delle scuole De Amicis su Via Moncucco angolo Viale Lombardia e Via Moncucco angolo Via Lombroso, delle scuole Maria Ausiliatrice su Via Don Bosco angolo Via Montessori e dell’ Istituto Fermi, su Via Cantoni lato Via Garibaldi e Via Cantoni lato Via Don Testori.

La Giunta Comunale aveva approvato in novembre anche il progetto per il posizionamento di dossi per l’attraversamento pedonale in diversi punti della città, individuando le aree di intervento per il posizionamento degli stessi, tra Viale Lombardia e Via Santa Liberata, tra Via Firenze e Viale Don Minzoni, in via Morelli all’altezza del civico 55 e all’incrocio con Via Fosse Ardeatine, in Via de Gasperi, civico 15, tra Via Garibaldi e Via Don Testori, tra Corso Matteotti e Via Vittorio Veneto.

Questi ultimi interventi verranno realizzati non appena le condizioni meteo lo consentiranno. La realizzazione delle barre e degli attraversamenti, le cui spese complessivamente ammontano a 157 mila euro, corrispondono a oneri compensativi e aggiuntivi a quelli di urbanizzazione previsti dal Piano Attuativo denominato Ex Mostra del Tessile.

“I lavori di posizionamento di sbarre di chiusura in prossimità delle scuole e gli attraversamenti pedonali nei diversi punti della città – dichiarano il Sindaco Mirella Cerini e il consigliere Marco Butti che hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’efficacia di utilizzo delle sbarre – “sono volti al miglioramento della percorribilità in sicurezza delle strade, soprattutto per gli spostamenti dei pedoni, studenti o semplici cittadini. L’impegno, da parte dell’Amministrazione per individuare i fondi necessari a realizzare questi interventi, centra strategicamente gli obiettivi di economicità e salvaguardia delle risorse proprie dell’ente, e garantisce allo stesso tempo l’attenzione alla sicurezza delle persone.”