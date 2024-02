Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 2, 3, 4 febbraio

La tradizione si rinnova e con il giorno della Candelora, che si celebra il 2 febbraio, giunge idealmente la fine dell’inverno ed infatti il fine settimana sarà caldo e soleggiato grazie all’aria mite proveniente da Algeria e Marocco. A Castiglione Olona torna la Fiera del Cardinale domenica 4 febbraio nel centro storico un’ottantina di bancarelle di antiquariato, artigianato, oggetti vintage e vinili, ma anche uno spazio riservato all’enogastronomia. Venerdì è la Giornata dei calzini spaiati per l’inclusione al lavoro, a scuola o in biblioteca tante le iniziative e gli eventi nel Varesotto. Con le ciaspole fino al Passo San Giacomo: è la proposta del Cai Luino, appuntamento per domenica 4 febbraio. Varese sempre più “ghiacciata”: nel weekend i campionati italiani junior di pattinaggio. L’Acinque Ice Arena pronta a ospitare un’altra manifestazione nazionale di rilievo dopo le finali di Coppa Italia.

LE PREVISIONI

METEO – Weekend caldo e soleggiato grazie all’aria mite proveniente da Algeria e Marocco. Temperature oltre le medie stagionali anche in montagna – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

BESOZZO – Intrecci Teatrali tra i protagonisti della rassegna teatrale del teatro di Besozzo che propone sette spettacoli di qualità. Secondo appuntamento sabato 3 febbraio 2024, ore 21.00 con lo spettacolo 124 secondi. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Malpensa Fiere si prepara ad accogliere la seconda edizione di Malpensa Benessere, manifestazione che rappresenta un’occasione unica per tutti coloro che sono alla ricerca di una vita più equilibrata e consapevole, offrendo un ampio spettro di prodotti, attività e conferenze dedicate alla salute di corpo, mente e spirito. Appuntamento il 3 e 4 febbraio 2024. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Expo Elettronica è un appuntamento storico per Malpensa Fiere, che ha visto generazioni di radioamatori, elettrotecnici, informatici venire in fiera alla ricerca di componenti, ma anche tanti visitatori alla ricerca di prodotti d’occasione, provenienti da stock o di importazione diretta. Un rito che si rinnova sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024 con duecento espositori da tutta Italia. Tutte le informazioni

VARESE – Al Posto Giusto di Masnago vi porta con sé nel giro d’Italia dei sapori. Si parte dal Sud, con un’immersione nei sapori e nel gusto della Sicilia più verace. Appuntamento da giovedì 1 a domenica 4 febbraio. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LEGNANO – A Legnano uno speciale weekend di gusto e sapori della Valtellina con la sagra dei pizzoccheri che si terrà dal 2 al 4 febbraio in Contrada San Domenico. Tutte le informazioni

EVENTI

CASTIGLIONE OLONA – Nel centro storico di Castiglione Olona torna la Fiera del Cardinale. Domenica 4 febbraio dalle 9 alle 17,30 nel centro storico un’ottantina di bancarelle di antiquariato, artigianato, oggetti vintage e vinili, ma anche uno spazio riservato all’enogastronomia – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – La frazione di Albizzate si prepara alla Festa del Santuario di Valdarno. Le celebrazioni prenderanno il via venerdì 2 febbraio alle ore 20 con il ritrovo presso la Grotta di Lourdes di Tarabara. Stand gastronomico e festeggiamenti fino a domenica – Tutte le informazioni

CASTELVECCANA – A Castelveccana commemorazione della Battaglia di Nikolajewka: onore agli Alpini Caduti in Russia. L’evento, fissato per domenica 4 febbraio 2024, includerà una cerimonia presso il Piazzale Nikolajewka a Castelveccana, seguita da un corteo verso Piazza El Alamein di San Pietro, una Santa Messa e la conclusione con l’ammainabandiera e un rinfresco presso la baita degli alpini – Tutte le informazioni

GERENZANO – Giochi e laboratori di Carnevale a febbraio al Parco degli Aironi di Gerenzano. Laboratori creativi, giochi e un campus in natura, tutto a tema Carnevale, nel parco nei weekend di febbraio. Dal 3 febbraio con il laboratorio Pezzettino ispirato a Leo Lionni – Tutte le informazioni

VARESE – In Biblioteca a Varese per costruire un Butai, la struttura del Teatro Kamishibai. Il workshop gratuito con Chicco Colombo dedicato alla costruzione del butai e alla narrazione del teatro kamishibai è sabato 3 febbraio alle ore 9. Come iscriversi – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno la consegna della seconda borsa di studio per guida alpina in memoria di Matteo Pasquetto. Una iniziativa voluta fortemente da Casa Matteo, la realtà nata dopo la morte del giovane alpinista varesino nel 2020. Appuntamento per il 2 febbraio – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena Ponte Tresa fede e tradizione si rinnovano nell’antica festa della Madonna della Porta. Tanti momenti nel programma della festa che prosegue fino a lunedì 5 febbraio, con i riti della Candelora, di San Biagio e l’incanto dei canestri – Tutte le informazioni

VARESE – Mamme in attesa, torna la Festa della Candelora alla “Schiranetta” di Casbeno. Dal 2 al 4 febbraio il piccolo santuario del rione varesino si apre per la preghiera mariana e la benedizione delle gestanti. E dopo tre anni tornano anche le bancarelle – Tutte le informazioni

SPECIALE CALZINI SPAIATI

INCLUSIONE – Venerdì la Giornata dei calzini spaiati per l’inclusione al lavoro, a scuola o in biblioteca. La giornata dei calzini spaiati 2024 si celebra venerdì 2 febbraio. Come partecipare all’iniziativa social e agli eventi a tema nel Varesotto – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Bimbi in festa a Somma Lombardo per la Giornata dei calzini spaiati. Appuntamento gratuito con narrazione merenda e laboratorio, sabato 3 febbraio 2024nella sala polivalente della Biblioteca in via G. Marconi. Iscrizioni aperte – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Incontro su Dadamaino con Flaminio Gualdoni. Proseguono le domeniche al museo dedicate agli autori. Il curatore della mostra racconta la vita e le opere della straordinaria artista protagonista del secondo Novecento italiano – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Domeniche ad arte a Palazzo Cicogna di Busto Arsizio. Il fascino dell’esotico. Secondo appuntamento del percorso dedicato al paesaggio che si focalizzerà su alcune opere della collezione permanente del museo che testimoniano l’interesse che l’Arte occidentale ha riservato a Paesi lontani – Tutte le informazioni

VARESE – L’arte come viaggio e scoperta: le mostre dei Musei Civici di Varese nel mese di febbraio 2024. Nel ricordare che i Musei Civici di Varese domenica 4 febbraio saranno aperti gratuitamente – come ogni prima prima domenica del mese – l’assessorato alla Cultura di Varese ricorda le mostre in corso nel capoluogo – Tutte le informazioni

INCONTRI

AZZATE – Genitori a confronto Per una vita onlife ad Azzate. Partecipazione gratuita all’iniziativa condotta dal pedagogista Matteo Fabris e promossa dalle Mamme in cerchio nelle mattinate di sabato 3 e 10 febbraio – Tutte le informazioni

GALLARATE – Un sabato “in viaggio” nella belle époque a Gallarate. L’Orient Express, gli expo, i primi fragili aerei, il café chantant: un pomeriggio tra foto, filmati e le pagine dei gialli del “Rebus” – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Imparare a proteggere i piccoli in una serata gratuita a Gorla Minore. La serata informativa gratuita sulla sicurezza pediatrica è promossa dalla Croce Rossa e dai nidi di coop laBanda, L’appuntamento è per venerdì 2 febbraio alle 20.30 in via Terzaghi – Tutte le informazioni

VARESE – Imparare il linguaggio empatico della comunicazione nonviolenta. Il workshop teorico e pratico è tenuto dal pedagogista, coach e facilitatore Damiano Petitti domenica 4 febbraio dalle ore 10 alle 17 a Kabum – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Le avventure di Pulcinella con i Burattini in città domenica mattina a Varese. Lo spettacolo della compagnia Orlando della Morte è un omaggio alle guarratelle napoletane. In scena il 4 febbraio alle ore 10 e alle ore 11.30 al Miv – Tutte le informazioni

GALLARATE – Ruggero dei Timidi al Condominio di Gallarate con lo spettacolo “La Grande Timidezza”. Sabato 3 febbraio alle 21 spettacolo teatrale di Ruggero de I Timidi e Fabiana Incoronata Bisceglia. Uno show musicale in cui convivono “intelligenza artificiale e idiozia naturale” – Tutte le informazioni

VARESE – “Come leggere un film”, tornano le Lezioni di cinema con Filmstudio 90. Il corso – pensato sia per i neofiti sia per i cinefili più navigati – sarà curato da Andrea Bellavita, critico cinematografico per FilmTv e docente. Il primo appuntamento è per il 3 febbraio – Tutte le informazioni

VARESE – Marina De Juli porta Mary Poppins a Varese per chiudere il progetto “Generazione Giovani”. L’appuntamento è per domenica 4 febbraio alle 16 nel salone della Cooperativa di Biumo e Belforte – Tutte le informazioni

MUSICA

MUSICA – Sul palco di Varese Vive a ritmo di jazz con Laura Fedele e Marco Brioschi. Una pianista e vocalist di fama e un virtuoso di flicorno e tromba. Un appuntamento singolare quello di domenica 4 febbraio (inizio alle 18) per la stagione del 67 Jazz Club Varese – Tutte le informazioni

CUVIO – Appuntamento musicale a Cuvio con Danilo Blaiotta. L’evento sarà introdotto da Maria Elena Danelli mentre l’autore sarà impegnato al pianoforte e con lo story telling – Tutte le informazioni

CAIRATE – A Cairate un concerto delle Shaskull in difesa della Brughiera di Malpensa. Al Love Buzz il concerto della band tutta al femminile per dare un segnale in protezione dell’area verde – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

LUINO – Con le ciaspole fino al Passo San Giacomo: è la proposta del Cai Luino. Una valle votata esclusivamente all’escursionismo dove la mancanza di impianti e di paesi la rende selvaggia e unica. Appuntamento per domenica 4 febbraio – Tutte le informazioni

LUINO – Lungo la via del torrente Monvallina, fino al Mulino di Turro e alla scoperta di un’antica stamperia. Questa la proposta per sabato 3 febbraio del Cai Luino – Tutte le informazioni

LIBRI

SAMARATE – Samarate Loves Books lancia gli incontri con libri e autori della Gen-Z. A febbraio, da venerdì 2, i primi eventi di un ciclo ideato da Beatrice Carnevali e dedicato ai giovanissimi. In un mese che proporrà anche tanti altri appuntamenti – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Oltre il giardino”, alla Galleria Boragno un incontro per i 10 anni delle Edizioni Italo Svevo. Nel corso della serata l’autore Hans Tuzzi e il direttore editoriale Dario De Cristofaro dialogheranno con l’editore Alberto Gaffi e con Francesca Boragno sul tema del rapporto tra case editrici e lettori – Tutte le informazioni

LIBRI – Laura Valera presenta il suo libro “Resta in ascolto” a Varese e Rancio Valcuvia. Un fine settimana denso di appuntamenti per l’autrice valcuviana che incontra il pubblico sabato e domenica. Ecco gli appuntamenti – Tutte le informazioni

GALLARATE – Storie brevi, vita lunga: Cristina Tringali presenta il suo libro ad Abitare le idee a Gallarate. Lo spazio di via San Giovanni Bosco ospita la presentazione di un libro che tocca temi delicati – Tutte le informazioni

SOLBIATE ARNO – Solbiate Arno celebra Hemingway e per una sera vi porta nella sua Parigi. Sarà una serata piena di momenti di grande impatto visivo con video, musiche, letture che vi faranno tuffare nella Parigi anni ’20 quella di venerdì 2 febbraio – Tutte le informazioni

SPORT

VARESE – Varese sempre più “ghiacciata”: nel weekend i campionati italiani junior di pattinaggio. L’Acinque Ice Arena pronta a ospitare un’altra manifestazione nazionale di rilievo dopo le finali di Coppa Italia. Una strategia voluta dalla “Sport Commission for Winter Games” in vista dei Giochi del 2026 – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 2, 3 e 4 febbraio. Teatro e spettacoli protagonisti del weekend sul Lago Maggiore e nei dintorni. Non mancano tante proposte per i più piccoli e qualche primo evento di Carnevale – Tutti gli appuntamenti