Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 9, 10, 11 febbraio

La perturbazione in arrivo porta piogge abbondanti sugli eventi del weekend dominato dalle sfilate di Carnevale. Vi suggeriamo di accertavi sul sito del comune di riferimento e sui canali social eventuali cambi di programma o annullamenti. Il Comune di Varese organizza un presidio antifascista sabato 10 febbraio alle 18.30 ai Giardini Estensi per rimarcare le distanze da un’immagine della città che suo malgrado si è trovata a fare il giro dei media nazionali. Ultime due serata di Sanremo, segui la diretta della kermesse musicale popolare con la nostra inviata Adelia Brigo con foto, video, interviste e molto altro.

METEO

LE PREVISIONI – Perturbazione in arrivo: attese piogge abbondanti dalla tarda mattina di venerdì 9 febbraio. L’area depressionaria atlantica determina correnti instabili umide dai quadranti Sud-occidentali. Nevicate previste a quota 1500 metri al mattino in calo dal tardo pomeriggio a 1200 – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

GALLARATE – Domenica 11 febbraio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, il mercato di qualità più famoso d’Italia, tornano a Gallarate nella location di Piazza Mercato (via Torino). Un appuntamento da non perdere assolutamente per i tantissimi appassionati dell’originale Consorzio della zona, con un mercato di qualità che sarà come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. Tutte le informazioni

VARESE – Prosegue il giro d’Italia dei sapori da Al Posto Giusto di Masnago, il locale di via Amendola 7 negli spazi del circolo storico del rione varesino. È il turno della cucina romana giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 febbraio a cena e domenica 11 febbraio pranzo e cena: panzerotti alla romana, insalata di fave e pecorino, tortiglioni alla gricia, gnocchi alla romana, saltimbocca con insalata di puntarelle, trippa alla romana, agnello scottadito e maritozzi alla panna in un menù tutto da gustare. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LUGANO – Un incredibile labirinto conduce attraverso il parco giochi tematico di oltre 3.000 m2, dove ci si può immergere nella giungla più profonda e scoprire tante curiosità. Non perdetevi l’esperienza di Lost in the Jungle al Centro Esposizioni di Lugano. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Varese lancia un presidio antifascista in città: “Aderisca chi crede nelle istituzioni democratiche”. Il Comune di Varese organizza un presidio antifascista sabato 10 febbraio alle 18.30 ai Giardini Estensi per rimarcare le distanze da un’immagine della città che suo malgrado si è trovata a fare il giro dei media nazionali. “Un oltraggio alle istituzioni democratiche del nostro Paese” – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – A Sesto Calende un incontro per i vent’anni del Giorno del Ricordo. Relatore dell’incontro dedicato ai massacri delle foibe e all’esodo giuliano dalmata sarà il professor Davide Rossi, che il giorno prima sarà al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese gli odontoiatri celebrano la Festa di Sant’Apollonia. Si svolgerà venerdì 9 febbraio 2024 presso il Palace Grand Hotel di Varese, a partire dalle ore 19.30. Ecco il programma – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Torna l’appuntamento a Induno Olona con il mercato della Terra del Piambello. Appuntamento speciale sabato 10 febbraio la giornata mondiale dei legumi – Tutte le informazioni

MILANO – Comincia l’anno del Drago: il Capodanno cinese porta forza, coraggio e successo. A Milano per la prima volta parata e spettacoli sotto l’Arco della Pace con danze e costumi tradizionali – Tutte le informazioni

SPECIALE CARNEVALE 2024

A causa del maltempo potrebbero esserci cambi di programma o eventi rimandati. Vi suggeriamo di accertavi sul sito del comune di riferimento e sui canali social

VARESE E VARESOTTO – Tempo di Carnevale, arrivano carri e mascherine. Tutti gli appuntamenti in provincia di Varese. Feste in maschera, sfilate di carri allegorici ma anche laboratori creativi per i bambini. In tutti i paesi Comuni, Pro loco e associazioni stanno organizzando qualcosa per la festa più pazza dell’anno – Tutte le informazioni

PIEMONTE – Carnevale: gli eventi sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Feste, sfilate, cerimonie e teatro: i principali appuntamenti del Carnevale nei comuni della sponda piemontese del Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

MUSICA

FESTIVAL DI SANREMO – Festival di Sanremo 2024, ve lo raccontiamo in diretta. Ultime due serata della kermesse musicale popolare. Segui la diretta con la nostra inviata Adelia Brigo con foto, video, interviste e molto altro – Tutte le informazioni

TRADATE – Al Grassi di Tradate lo show con la “Zucchero Real Tribute feat. Sugarlive”. Appuntamento per il 10 febbraio e il ricavato sarà destinato a favore dell’Associazione San Vincenzo de Paoli di Tradate – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese va in scena “Un concerto per gli Sherpa”. “Schools for a Better Future” annuncia l’evento pianificato per il 10 febbraio 2024 a Varese, organizzato in Salone Estense a Varese (via Sacco 5), con il patrocinio del Comune di Varese – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Domenica al Museo con Alessandro Castiglioni e le teorie dei climi. Il Vice direttore del Museo presenta il suo libro in dialogo con Giovanni Ferrario – Tutte le informazioni

VERGIATE – L’arte del Novecento in mostra a Vergiate. L’inaugurazione della mostra è sabato 10 febbraio alle 11 alla biblioteca comunale Enrico Baj – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – A Lonate Pozzolo una mostra per il “Giorno del ricordo”. Promossa con l’ANVG, sarà allestita dal 10 al 17 febbraio al Monastero di San Michele – Tutte le informazioni

VARESE – Cripta e Casa Museo Pogliaghi, due aperture straordinarie nel weekend al Sacro Monte di Varese. Venerdì 9 e sabato 10 febbraio due interessanti appuntamenti nel borgo di Santa Maria del Monte – Tutte le informazioni

VARESE – Arriva a Varese “Da solo non basto”: una mostra che porta dal disagio giovanile alla nuova vita. La mostra sarà visibile dal 7 al 14 febbraio presso la Sala di Varese Vive, e a conclusione una serata di incontro e dialogo con don Claudio Burgio, che si terrà venerdì 16 – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – A Castellanza il fotoreportage “Storie di popoli e persone”. Domenica 11 febbraio in Villa Pomini avrà inizio l’esposizione fotografica nell’ambito delle filosofarti – Tutte le informazioni

LIBRI

LUINO – A Luino la quarta edizione di “Intrecci” prende il via con “Romanzo Inter”. Sabato 10 febbraio alle 16 la presentazione del libro scritto da Michele Brambilla e Leo Turrini – Tutte le informazioni

BESOZZO – Alla Biblioteca di Besozzo l’autrice Elena Magnani presenta il romanzo “La segnatrice”. L’appuntamento in Sala letture è per sabato 10 febbraio alle 18. Al termine della presentazione possibilità di farsi firmare una copia del libro dall’autrice – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – A Vedano Olona “Letture con la coda”, favole in compagnia della cagnolina Pimpa. “Letture con la coda” è un’iniziativa rivolta in particolare ai bambini che hanno difficoltà a leggere o che hanno qualche timore ad approcciarsi ai cani. Tre appuntamenti il sabato mattina il 10 e 24 febbraio e il 2 marzo – Tutte le informazioni

VARESE – La principessa Moghul che svela l’India da Dietro le colonne. l’autore del romanzo storico Dietro le colonne, Navid Carucci alla Libreria degli Asinelli venerdì 9 febbraio alle 19 assieme al docente di indologia Giuliano Boccali – Tutte le informazioni

VARESE – Le fiabe di Calvino protagoniste dei Sabati della Meraviglia della Libreria degli Asinelli. Il 10 e 24 febbraio alle ore 11 due incontri per bambini tra oggetti magici, fanciulle fatate e animali bislacchi, protagonisti delle Fiabe taliane di Italo Calvino – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Al Civico Museo di Maccagno “Lo specchio verde”: l”ultimo libro di Anna Lina Molteni. Si tratta di un’appassionata e documentata rilettura delle vicende di Giovanna Zangrandi (1910-1988), poliedrica figura di scrittrice di montagna e impegnata protagonista della Resistenza – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Coriandoli su Varese, un incontro in biblioteca a Varese sulla storia della festa più pazza dell’anno. Si ricorderà la tradizione locale del Re Bosino e delle maschere tipiche varesine. Appuntamento il 10 febbraio alle ore 18 presso con un nuovo incontro della rassegna “Rileggere e rivivere” curata da Il Cavedio – Tutte le informazioni

SAMARATE – Samarate ricorda l’architetto Vittorio Introini. Un incontro-tavola rotonda con diverse voci che ricordano la figura dell’architetto e designer – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – A Lonate una serata alla scoperta dei “sacri monti” alpini. È la nuova tappa delle serate promosse dall’Alleanza Cooperativa San Martino – Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – La Comunità energetica delle Cinque Vette fa un passo avanti, venerdì un incontro a Cuasso al Monte. Venerdì 9 febbraio alle 20,30 un incontro pubblico per aggiornare la cittadinanza sull’iter del progetto, entrato nella fase 2, e per la presentazione della bozza di statuto della cooperativa “Cer delle Cinque Vette” – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Prevenire le truffe, un incontro tra cittadini e forze dell’ordine a Buguggiate. Se ne parlerà sabato 10 febbraio alle ore 10.30, nelle scuole in via 4 Novembre. Presenti forze dell’ordine, rappresentanti del gruppo controllo del vicinato, sindaco e amministratori – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Una serata al Gagarin di Busto Arsizio per riflettere sulla pace con Francesco Vietti. Verrà presentato il libro “MIR – Dialoghi sulla pace al confine della guerra in Ucraina” insieme all’autore. Organizzano Il Quadrifoglio e la casa editrice People – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Il Colore Viola torna al cinema: al MIV di Varese la serata è evento con Del Frate e Dieng. Appuntamento a venerdì 9 febbraio, alle ore 20:30, presso la sala Nettuno per la proiezione del remake del celebre film originariamente diretto da Steven Spielbergù – Tutte le informazioni

MALNATE – A Malnate due serate con il cineforum “La forza della vita ci sorprende”. Le iniziative sono organizzate dal Centro di Aiuto alla Vita di Malnate, in collaborazione con l’Associazione La Finestra e le Parrocchie di Malnate – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Venga a prendere un caffè da noi. Piero Chiara sul palco del San Giovanni Bosco di Busto Arsizio. Lo spettacolo teatrale della compagnia “Teatro in mostra” prende le mosse dal film di Alberto Lattuada, tratto dal romanzo La Spartizione – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – A Cassano Valcuvia arriva Cattivo, il teatro civile di Tommaso Banfi e Giuliana Musso. Il testo, adattato per il teatro da Tommaso Banfi, che ne è anche interprete sul palco, rientra nel codice del teatro civile: accende l’attenzione sulla questione dell’ergastolo ostativo – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Teatro delle Arti “Toma e Carolina”, uno spettacolo che parla di amicizia e diversità. Tomaso un giorno rimane senza tv e senza il suo cartone preferito. È l’inizio di un viaggio speciale – Tutte le informazioni

SOLIDRIETA’

VARESE – Settimana della raccolta del farmaco: Varese virtuosa nelle donazioni, pronta a superare il suo record. Torna anche quest’anno la Giornata di Raccolta del Farmaco che è ormai diventata una settimana: cominciata martedì 6 febbraio, si protrarrà infatti fino a lunedì 12 – Tutte le informazioni

ARCISATE – La raccolta alimentare della Croce rossa nei supermercati della Valceresio. Sabato 10 febbraio i volontari saranno nei principali punti vendita del territorio per raccogliere il materiale necessario ad aiutare le famiglie in difficoltà – Tutte le informazioni

SPORT

FOOTBALL AMERICANO – La stagione dei Gorillas inizia con il Superbowl. Domenica 11 febbraio il “Tumiturbi” di via De Cristoforis ospita una serata con menu a tema e la proiezione della partita da mezzanotte. Alle 21,30 il club biancorosso presenta la stagione – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 9, 10 e 11 febbraio. Tanti appuntamenti in vista del Carnevale (ma attenzione che in caso di maltempo potrebbero essere annullati) e poi teatro e iniziative per i più piccoli negli eventi del fine settimana sul Lago Maggiore – Tutti gli appuntamenti

COSA FARE NEL SARONNESE – Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni il 9, 10 e 11 febbraio. I primi eventi per i festeggiamenti del carnevale 2024, commemorazioni per il Giorno del Ricordo, presentazioni di libri e incontri culturali. Ecco i principali eventi a Saronno e dintorni per il fine settimana – Tutti gli appuntamenti