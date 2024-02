Gorillas pronti a scendere in campo: “Tanta voglia di fare bene”

Le immagini del Superbowl provenienti da Las Vegas – con la vittoria in extremis dei Kansas City Chiefs ai danni dei San Francisco 49ers – hanno accompagnato al Tumiturbi di via De Cristoforis la contemporanea presentazione dei Gorillas Varese. La squadra biancorossa parteciperà al prossimo campionato di 9FL – la terza serie nazionale – che prenderà il via nell’ultimo weekend di febbraio.

Gli “Scimmioni” del presidente Paolo Ambrosetti sono inseriti nel Girone C insieme ai Blitz Cirié, ai Crusaders Cagliari e ai Rams Milano ed esordiranno il 2 marzo in trasferta proprio sul campo di questi ultimi, in quel di Segrate. A dirigere la squadra il nuovo capo allenatore, l’americano Will Gaines originario di San Francisco: «A Varese mi sento già a casa, ho potuto apprezzare l’entusiasmo di tecnici e giocatori e farò di tutto per ricambiare questa energia. Il mio motto è “impara da chi ha imparato” e quindi per me la formazione e l’ispirazione che viene dagli insegnamenti dei grandi coach del passato è assolutamente cruciale».

Gaines è stato affiancato, nella serata del Tumiturbi, dagli altri componenti dello staff a partire da Lucas Martinez, coordinatore dell’attacco di origini brasiliane cresciuto però negli USA. «Lavoro per continuare a sviluppare il talento degli atleti che ho trovato qui a Varese. Oltre alla prima squadra sto allenando anche i piccoli del Flag Football che sono entusiasti e pienissimi di energie e sto cercando di farli divertire oltre che farli crescere tecnicamente. Mi occupo soprattutto di quarterback e ricevitori e mi aspetto che possano migliorare sempre di più nei prossimi mesi».

La linea di difesa è stata invece affidata a Daniele Bulgheroni, ritorno importante nello staff: «Sono tra i fondatori dei Gorillas e ritornare qui significa per me ritrovare la mia famiglia. Mi sto trovando benissimo con tutti gli altri coach e sto imparando molto da Will che è un esperto di difesa. Vorrei riuscire a dare a mia volta qualcosa di importante ai ragazzi che alleno per poter vivere questa stagione nel migliore dei modi». Coach Christian Gaiga è l’altro punto di riferimento della difesa: «La squadra stava già facendo dei passi di crescita importanti ma l’arrivo dei nuovi allenatori sicuramente ci dà una spinta decisiva per un’organizzazione e un’intensità superiori. E anche a livello atletico abbiamo fatto un salto di qualità».

A chiudere gli interventi il presidente Ambrosetti: «Abbiamo avuto in passato coaching staff di altissimo livello ma penso che attualmente siamo al punto più alto mai raggiunto. Sono stati necessari dei sacrifici ma ne è valsa la pena. Affrontiamo la stagione con tanta voglia di fare bene ma dovremo pensare a una partita alla volta con massimo rispetto per le squadre che affronteremo nella regular season ma certamente nessuna paura».

Oltre alla squadra senior, anche i giovani Gorillas del flag football Under15 sono sui blocchi di partenza. Esordiranno domenica 18 in occasione del torneo organizzato dal Comitato FIDAF Lombardia “Ferrante e Molinari” a Vedano Olona. I motori cominciano a rombare per l’inizio di una stagione che si preannuncia infuocata.