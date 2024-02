La Lega di Malnate: “Dispiaciuti per Cassina, lavoriamo per compattare il centrodestra”

È di giovedì – 22 febbraio – la notizia dell’uscita di Paola Cassina dalla Lega a Malnate (leggi qui). Una decisione che potrebbe lasciare un vuoto nel Carroccio malnatese, visto il lavoro di anni dell’ormai ex capogruppo leghista in consiglio comunale. A poche ore di distanza, la Lega malnatese ha voluto però mandare un messaggio, divulgando un comunicato firmato dal segretario cittadino Stefano Negro nel quale, si legge che ha “avviato dei tavoli di trattative con altre forze politiche del centro-destra, con l’obiettivo di creare una solida coalizione per il bene della nostra comunità”.

Riguardo all’addio della capogruppo, spiegano: “Siamo dispiaciuti per la decisione di Cassina di uscire dal nostro partito, tuttavia desideriamo sottolineare che i rapporti umani con Paola rimangono inalterati. Rispettiamo la sua scelta e continueremo a mantenere un dialogo aperto e costruttivo con lei. Al momento, stiamo lavorando intensamente per trovare una soluzione che possa compattare il centro-destra e garantire una rappresentanza efficace e responsabile per i cittadini di Malnate. Riteniamo che sia fondamentale unire le forze politiche che condividono gli stessi valori e obiettivi per il bene della nostra città.

Si va verso un’unione di intenti con le altre realtà del centrodestra: “Siamo fiduciosi che tutte le forze politiche interessate abbiano a cuore il miglioramento di Malnate e la soddisfazione dei bisogni dei suoi cittadini. Confidiamo nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte. Continueremo a lavorare duramente per garantire una leadership stabile e efficiente per il futuro di Malnate”.

Dai tavoli che andranno a instaurarsi nei prossimi giorni da parte della coalizione di centrodestra dovrà quindi uscire un nome che accontenti tutte le parti in gioco, che al momento vedono Fratelli d’Italia, Forza Italia e Malnate Ideale, oltre ovviamete alla Lega.