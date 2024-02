La Pro Patria chiamata all’impresa contro la Triestina, ma per Colombo “Niente è impossibile”

Anche se non sarà nel suggestivo Nereo Rocco, stadio alla prese con qualche problema al manto erboso, per la Pro Patria la trasferta contro la gemellata, almeno nel tifo, Triestina rimane uno dei match più suggestivi – e impegnativi – della stagione. In “casa” della terza forza del campionato sarà un vero di banco di prova dopo l’ottimo inizio del 2024, fatto finora di 3 vittorie e un pareggio: di fronte ai tigrotti bianco-blu ci sarà infatti una delle squadre candidate, se non alla promozione diretta, almeno alla vittoria dei playoff (la distanza di sicurezza di 9 punti sull’Atalanta Under 23 sembra garantire un posto sicuro alla fase nazionale).

Nell’esilio di Fontanafredda – in Friuli – i bustocchi saranno in campo alle 14 di domenica 4 febbraio per la rivincita. All’andata il risultato fu netto a favore dell’Alabarda: un sonoro 0 a 3 inflitto in 33′ minuti da una squadra sicuramente più attrezzata, in grado di piegare una Pro Patria alle prime difficolta. Fragilità forse grande comune denominatore del girone d’andata bianco-blu.

La squadra nel frattempo è cresciuta, è passata al 3421, è risalita in classifica (12esima piazza a 29 punti) dopo aver navigato in acque piuttosto profonde e nel girone di ritorno ha ritrovato la sua difesa di granito (dei 7 clean sheet consecutivi ben 3 sono arrivati nelle ultime 3 partite), anche a grazie corrette intuizioni di mister Colombo come il posizionamento di Saporetti al centro della difesa in assenza di Lombardoni, convocato domani (si fermano invece capitan Fietta per febbre e bomber Castelli per un affaticamento al flessore).

COLOMBO: “TRIESTINA HA QUALITA E RICAMBI, SFIDA DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE”

Queste le parole di mister Riccardo Colombo alla vigilia del match, una delle trasferte più lunghe da affrontare per la squadra (solo le piemontesi Pro Vercelli, Novara e Alessandria impiegano più tempo per questo viaggio verso est).

«Domani sarà una partita contro una squadra forte – commenta Colombo in sala stampa -. La Triestina ha giocatori esperti, di qualità, conoscono bene la categoria. Alcuni di loro hanno fatto anche categorie più alte. Anche per questo sono smaliziati e per contrastarli dovremo mettere la loro stessa aggressività. La Triestina è una squadra aggressiva, preferisce correre in avanti piuttosto che indietro: se riusciremo ad avere più aggressività di loro allora potremo dire la nostra durante la partita. Altrimenti è difficile, ma non impossibile, perché tecnicamente sono più forti di noi e quindi la partita si farà subito molto complicata».

«Hanno fatto comunque mercato per cambiare qualcosa, hanno cambiato gli attaccanti di riserva, che sono comunque molto forti» risponde alla domanda sulla “chiusura del calciomercato” (che a Busto Arsizio ha portato Christophe Renault e Curatolo, oltre che al primo contratto di apprendistato professionalizzante al calciatore giovane di serie Luca Bongini).

“TRIESTINA UNA SQUADRA COMPLETA, GIOCHERÀ PER VINCERE MA NIENTE È IMPOSSIBILE”

L’analisi del mister – che forse inconsapevolmente prende a prestito lo slogan di un noto marchio di abbigliamento sportivo: «Hanno un attacco e dei trequartisti veramente importanti per questa categoria, poche altre squadre possono avere in squadra e in panchina giocatori così. Hanno tante alternative e sono una squadra completa, la rosa è all’altezza per fare un campionato di vertice. Giocheranno assolutamente per vincere anche domani, così come noi abbiamo assolutamente bisogno di non perdere. Serve un ulteriore passo in avanti, anche se la partita è difficile e loro hanno i favori del pronostico, perché impossibile non esiste. Se andremo con coraggio e con voglia per portare a casa qualche punto avremo qualche chance».

“IL ROCCO UNO DEGLI STADI PIU’ BELLI D’ITALIA MA FONTANAFREDDA HA UN BEL CAMPO”

«Il Nereo Rocco è uno degli stadi più belli d’Italia e sicuramente ti porta a dare qualcosina in più – -. Domani andremo a giocare in un campo che comunque mi sembra molto buono. Questa è una cosa positiva, visto anche i campi che ultimamente abbiamo trovato, non sempre eccezionali. Sarà una partita difficile, la Triestina è una squadra fisica e potenzialmente potremmo un pochino pagare differenza di fisico che ci sarà in campo».

“STIAMO FACENDO TUTTI UN PERCORSO, MA I PROTAGONISTI SONO I RAGAZZI”

«Gli errori si commetto, ciò che è importante è come si reagisce e come si lavora per migliorare. Stiamo facendo un percorso, lo sto facendo anche io, insieme a tutto lo staff ma la cosa importante sono sempre i ragazzi. Non voglio essere ripetitivo ma sono loro che vanno in campo, la società prova a trasmettergli la mentalità per farli rendere al massimo, ma loro sono i protagonisti. Sono loro a essere migliorati».

LA DIRETTA DI VARESENEWS