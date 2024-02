La Russia, il carcere, la democrazia, la cecità: gli incontri dei prossimi giorni a Filosofarti

Dalla filosofa Donatella di Cesare allo slavista Igor Sibaldi, studioso della Russia di oggi e di ieri, da Daniele Cassioli alla psicoterapeuta Marta Zighetti, sono tanti i protagonisti qualificati dei prossimi tre giorni (dal 21 al 23 febbraio) di Filosofarti, il festival nato a Gallarate ma che ha ormai un programma diffuso nella zona del Basso Varesotto.

Tra i diversi appuntamenti, anche uno per le scuole al Teatro delle Arti e una mattina dedicata ad un mondo invisibile (o deformato nella percezione): il carcere. Un appuntamento – ospitato a Busto Arsizio – che è coraggioso nel mettere al centro un tema scomodo e che vedrà anche la presenza del Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello.

Come ormai tradizione, alcuni appuntamenti sono proposti per iniziativa di realtà partner del festival, come Samarte Love Books o l’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Di seguito il programma completo dei prossimi giorni.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO

17.30

evento on line su www.filosofarti.it/live

CONFERENZA

MARTA ZIGHETTI

L’eredità invisibile: la potenza dei legami familiari intergenerazionali

21.00

Villa Montevecchio, Via Lazzaretto 1 – Samarate

INCONTRO CON L’AUTORE

IGOR SIBALDI

La Russia non esiste

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO

11.00

Cinema Teatro delle Arti, Via Don Minzoni, 5 – Gallarate

OLTRE L’INDIFFERENZA

DANIELE CASSIOLI

a seguire

PROIEZIONE DEL FILM

DISABILI

Una commedia contro l’indifferenza

Premio Giffoni 2022

Destinatari: studenti della provincia di Varese – scuole superiori di II grado

In collaborazione con CPL Varese e Liceo “D. Crespi” – Busto Arsizio

Prenotazioni: newcomm@teatrodellearti.it – ingresso E. 3

21.00

Il Sestante Fotoclub, Via S. Giovanni Bosco, 18 – Gallarate

LEZIONE MAGISTRALE

ANDREA PINOTTI

Dov’era l’invisibile deve subentrare il visibile

A cura di Christian Vittorio M. Garavello

VENERDÌ 23 FEBBRAIO

10.00-13.00

Teatro Manzoni, Via Calatafimi, 5 – Busto Arsizio

LEZIONI DI LEGALITÀ

PAOLA SAPORITI – OBLO’ TEATRO

Gli invisibili: le carceri

Oltresofia

La filosofia nelle carceri

Agata, persona detenuta in semilibertà

Paola Saporiti, consulente filosofica

Interviene il Sig. Prefetto di Varese, dott. Pasquariello

Destinatari: Istituti scolastici della provincia di Varese

A cura del Centro di Promozione della Legalità di Varese – Regione Lombardia

Prenotazioni: newcomm@teatrodellearti.it

18.00

Centro CurArti, Corso Italia, 2 – Gallarate

CONFERENZA

LUCIANO CIRINO

L’essenziale è invisibile agli occhi?

In collaborazione con OPL

21.00

Teatro delle Arti, Via Don Minzoni, 5 – Gallarate

LEZIONE MAGISTRALE

DONATELLA DI CESARE

La democrazia nel tempo delle forze occulte

Prenotazioni: www.filosofarti.it/prenotazioni