La Uyba ospita Casalmaggiore per garantirsi la tranquillità

Una vittoria per mettersi tranquilli. Domenica 11 febbraio alle ore 17 le luci della e-work Arena di accendono per il match tra le padrone di casa della UYBA Busto Arsizio e la TrasportiPesanti Casalmaggiore dell’ex tecnico biancorosso Lorenzo Pintus (salito al grado di primo allenatore dopo l’esonero di Marco Musso).

Una partita importantissima per la UYBA che deve difendere il decimo posto proprio dalle casalasche, undicesime a solo a -1 con 17 punti. Ma più che il piazzamento c’è in palio la zona “calma” della classifica visto che dietro alle due contendenti ci sono anche Bergamo, dodicesima a 15 punti e Cuneo, attualmente penultima in classifica e a rischio retrocessione, a 13. Le piemontesi in caso di vittoria contro Trento raggiungerebbero però quota 16 proprio alle spalle di Lualdi e compagne.

Tutte disponibili le atlete di Cichello, con ballottaggio tra Carletti e Frosini per una maglia da titolare in “posto due” dal primo minuto. All’andata le Farfalle espugnarono il PalaRadi di Cremona con un successo pieno (1-3) che permise alle biancorosse di risollevarsi dopo un momento difficile. Ora però serve il bis, puntando anche sul fattore campo favorevole.

Casalmaggiore però si presenta a Busto con un terminale offensivo nuovo, perché all’opposto Smarzek si è aggiunta la banda statunitense Lee. Il sestetto che scenderà in campo dovrebbe essere quindi composto dalla regista Hancock in digonale con Smarzek; in centro Lohuis e Colombo, in attacco l’azzatese Perinelli e Lee. A difendere la metà campo cremonese, il libero De Bortoli.

A presentare la partita in casa bustocca è il libero Giorgia Zannoni: «Credo che Casalmaggiore abbia cambiato molto il suo modo di stare in campo rispetto alla gara di andata e nelle ultime partite è cresciuta ancora tanto, facendo molti punti. Dovremo fare attenzione a Smarzek e alla nuova arrivata Simone Lee che si è inserita molto bene nei meccanismi di gioco. Non sarà una gara semplice, ma come tutte in questo campionato: noi dobbiamo cercare di stare mentalmente più nella partita e riuscire a reagire anche quando le cose non vanno bene».

Rivedi la conferenza stampa pre-match qui: https://fb.watch/q5Xm51-ohz/

UYBA Volley Busto Arsizio – TrasportiPesanti Casalmaggiore Busto Arsizio: 2 Bracchi, 3 Fini (L2), 4 Piva, 5 Fields, 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini. All. Cichello.

Casalmaggiore: 3 Perinelli, 3 Avenia, 5 Colombo, 7 Lohuis, 10 Manfredini, 11 De Bortoli (L), 12 Hancock, 14 Edwards, 15 Faraone (L2), 16 Obossa, 17 Smarzek, 18 Cagnin, 22 Lee. All. Pintus.

Il programma (7a di ritorno): Il Bisonte Firenze – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Scandicci; Allianz Vero Volley Milano – Igor Gorgonzola Novara; Uyba Volley Busto Arsizio – Trasportipesanti Casalmaggiore; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Volley Bergamo 1991; Aeroitalia Smi Roma – Wash4green Pinerolo; Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Itas Trentino.

Classifica: Conegliano 51 (18 – 0); Milano 48 (17 – 1); Novara 42 (14 – 3); Scandicci 41 (14 – 4); Chieri 33 (10 – 8); Vallefoglia 27 (9 – 10); Pinerolo 26 (9 – 9); Firenze 24 (9 – 10); Roma 22 (7 – 11); BUSTO ARSIZIO 18 (5 – 14); Casalmaggiore 17 (5 – 13); Bergamo 15 (4 – 14); Cuneo 13 (5 – 13); Trentino 4 (1 – 17).