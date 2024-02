La Uyba va in cerca di un colpaccio: Farfalle nelle Marche in casa di Vallefoglia

Trasferta in riva all’Adriatico, quella di sabato 3 febbraio alle ore 20.30 (diretta su RaiSport), per la UYBA Volley Busto Arsizio che calcherà il taraflex del Pala Megabox nell’area fiera di Pesaro per la partita contro la formazione casalinga della Megabox Ondulati Savio Vallefoglia. Squarda diretta da coach Andrea Pistola, attualmente ottava in classifica con 24 punti, sei in più della stessa UYBA.

La formazione marchigiana, in cui giocano le ex Degradi e Mingardi, ha dimostrato di essere una squadra che punta in alto sia per il mercato della scorsa estate sia per i risultati ottenuti. Vallefoglia quindi cercherà di conquistare tre punti importanti per scalare ulteriori posizioni in classifica e guadagnare un buon posto per l’accesso ai playoff. Anche perché alle sue spalle c’è Roma che preme. (nella foto uno scambio del match d’andata)

Lualdi e compagne partono per le Marche consapevoli di dover cancellare la brutta prestazione vista alla e-work Arena contro Pinerolo ma anche con la consapevolezza di poter fare bene e dimostrare ancora di avere compiuto passi avanti nel loro percorso in questa stagione 2023/2024. Le Farfalle, con 18 punti, hanno un margine di sicurezza sulla zona retrocessione (Trento pare spacciata) ma deve tenere a bada il terzetto formato da Bergamo, Casalmaggiore e Cuneo.

Durante la settimana la UYBA si è allenata senza impicci e dovrebbe presentarsi con il sestetto composto da Boldini in regia, Carletti opposto; Lualdi e Sartori al centro, Piva e Bracchi in attacco e capitan Zannoni libero. Dall’altra parte della rete invece, coach Pistola dovrebbe schierare la formazione composta dalla palleggiatrice Dijkema in diagonale con Mingardi (soluzione sfiorata a Busto ma non concretizzata per il mancato arrivo dell’olandese), la coppia di centrali Mancini e Aleksic, i martelli Degradi e Giovannini, mentre il compito di difendere la metà campo è affidato al libero Panetoni.

A presentare il match, Jennifer Boldini che sottolinea il lavoro svolto dopo la partita contro Pinerolo e tiene la guardia alta: «Subito dopo la partita con la Wash4Green è prevalso il rimpianto di non aver chiuso il terzo set ed aver perso i due punti. In settimana abbiamo metabolizzato la situazione è realizzato che abbiamo fatto comunque una bella cosa guadagnando un punto contro Pinerolo. Con Vallefoglia mi aspetto una partita molto diversa rispetto a quella dell’andata che vincemmo per 3-0: ora è una squadra che viaggia veloce e siamo in casa loro, quindi il fattore campo sarà dalla loro parte. In ogni caso tenteremo di mettere in campo la nostra migliore versione per provare a portare a casa punti».

Rivedi la conferenza stampa pre-match qui: https://fb.watch/pYzIGNHcyc/

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – UYBA Volley Busto Arsizio

Vallefoglia: 1 Provaroni, 2 Degradi, 6 Cecconello, 7 Panetoni (L), 8 Aleksic, 9 Mingardi, 10 Grosse, 11 Mancini, 12 Giovannini, 13 Kobzar, 14 Dijkema, 15 Kosheleva, 16 Gardini. All. Pistola.

Busto Arsizio: 2 Bracchi, 3 Fini, 4 Piva, 5 Fields, 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini. All. Cichello.

Il programma (6a di ritorno) – Prosecco Doc Imoco Conegliano – Allianz Vero Volley Milano; Wash4green Pinerolo – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Uyba Volley Busto Arsizio; Trasportipesanti Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze; Igor Gorgonzola Novara – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo; Volley Bergamo 1991 – Aeroitalia Smi Roma; Savino Del Bene Scandicci – Itas Trentino.

Classifica: Conegliano 51 (18 – 0); Milano 48 (17 – 1); Novara 42 (14 – 3); Scandicci 41 (14 – 4); Chieri 33 (10 – 8); Pinerolo 26 (9 – 9); Firenze 24 (9 – 9); Vallefoglia 24 (8 – 10); Roma 22 (7 – 11); BUSTO ARSIZIO 18 (5 – 13); Bergamo 15 (4 – 14); Casalmaggiore 14 (4 – 13); Cuneo 13 (5 – 13); Trentino 4 (1 – 17).