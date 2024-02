Lago Ceresio, un gioiello verde e azzuro in vetrina alla Bit di Milano

Il Ceresio, la gioiello delle province di Como e Varese, torna a brillare alla Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano da oggi e fino al 6 febbraio a Fieramilano, Allianz MiCo.

«La BIT rappresenta un’occasione unica per proiettare il lago Ceresio verso l’interesse internazionale – sottolinea il presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Massimo Mastromarino – Il nostro territorio, già noto per la sua bellezza naturale e la sua autenticità, si offre al mondo come una destinazione ideale per chi è alla ricerca di mete green, in armonia con la natura e il paesaggio mozzafiato che caratterizza questa regione».

L’incanto del Ceresio si estende con la partecipazione attiva negli stand della Camera di Commercio di Como-Lecco e di Varese. Qui, il territorio sarà raccontato attraverso storie avvincenti, immagini suggestive e dettagliati approfondimenti che cattureranno l’attenzione di ospiti provenienti da tutto il mondo.

«La collaborazione con le Camere di Commercio di Como-Lecco e Varese aggiunge un valore significativo a questa partecipazione. Grazie a questa partnership, possiamo presentare il lago Ceresio in modo ancora più efficace, mettendo in luce le sue peculiarità e attrazioni uniche – aggiunge Mastromarino – La BIT diventa così una vetrina straordinaria per promuovere la nostra destinazione non solo a un pubblico attento alle mete green, ma anche a tour operator desiderosi di offrire alternative autentiche a chi sceglie l’Italia come destinazione per trascorrere le proprie vacanze».

Tra le gemme del territorio, il Borgo dipinto a Claino con Osteno si presenta come un museo a cielo aperto in continua evoluzione grazie al contributo di artisti che vi transitano. Il lago di Piano a Carlazzo, una riserva naturale, offre proposte uniche per esplorare la flora e la fauna locali. A Valsolda, la frazione Castello incanta con le case arroccate sulla montagna e la Chiesa di San Martino, arricchita dalla Cappella Sistina della Lombardia. Lungo la sponda varesina, il pittoresco paese di Lavena Ponte Tresa, con il suo lungolago e le opere d’arte naturali, offre una prospettiva unica. La Via Francisca del Lucomagno attraversa questo territorio, mentre a Porto Ceresio, un percorso arricchito da murales coloratissimi si snoda attraverso la bellezza del luogo. Infine, a Brusimpiano, è possibile scoprire le trincee della Linea Cadorna, tutto a breve distanza dai centri più grandi e con il piccolo lago di Ghirla a completare il quadro.

«L’incremento del turismo di prossimità negli ultimi anni ha permesso di far conoscere i magnifici luoghi a due passi da casa – ha detto Giovanni Bernasconi, vice presidente con delega al turismo – Questa crescente attenzione ha spinto l’Ente a ridefinire le strategie di marketing, offrendo servizi su misura per ogni tipo di ospite. Siamo consapevoli dell’importanza di adattarci alle nuove tendenze turistiche, e la BIT è l’occasione perfetta per farlo. Vogliamo catturare l’attenzione non solo di coloro che cercano la tranquillità e la sostenibilità nelle loro esperienze di viaggio, ma anche degli operatori turistici che possono offrire il Ceresio come una destinazione alternativa, arricchente e autentica nel panorama italiano».