“L’avvocato dell’atomo” all’Insubria per parlare dell’energia del futuro

Martedì 20 febbraio alle 18, gli amanti della scienza e dell’innovazione avranno l’opportunità di partecipare alla conferenza “Scenari decarbonizzati: la parte dell’atomo” tenuta dal rinomato divulgatore scientifico Luca Romano, fondatore del progetto “avvocatoatomico”. Un’occasione imperdibile per esplorare il futuro dell’energia e le sue implicazioni sulla sostenibilità globale.

Con l’aumento della consapevolezza ambientale e la crescente urgenza di ridurre le emissioni di carbonio, il tema della decarbonizzazione è diventato centrale nel dibattito contemporaneo. Tuttavia, affrontare efficacemente questa sfida richiede una comprensione approfondita del panorama energetico attuale e delle possibili strade da percorrere nei prossimi decenni.

Durante la conferenza, verranno esaminati diversi aspetti cruciali legati alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. In particolare, si analizzerà l’attuale fabbisogno energetico mondiale e come questo potrebbe evolversi nel prossimo futuro. Da dove verrà l’energia di domani e quali saranno le tecnologie dominanti?

Luca Romano, con una laurea in Fisica Teorica a Torino e un master in Giornalismo Scientifico a Ferrara, si è distinto come uno dei principali divulgatori scientifici del panorama italiano. Nel 2022, ha pubblicato per Fazi Editore “L’avvocato dell’atomo. In difesa dell’energia nucleare”, un’opera che affronta in modo approfondito il ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica. Partendo dai report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Romano guiderà il pubblico attraverso una discussione approfondita su possibili soluzioni per una decarbonizzazione globale. Quali sono i mix energetici ideali per garantire un futuro sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico? Come possono essere superate le sfide tecnologiche, economiche e politiche che ostacolano il cammino verso un futuro a basse emissioni di carbonio?

La conferenza sarà aperta a tutti e gratuita, basta compilare il semplice modulo presente a questo link. L’evento si svolgerà presso un’aula del padiglione Monte Generoso dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese, situata in Via Monte Generoso, 71, 21100 Varese VA. Il programma prevede l’ingresso e le firme alle 18:00, seguite dall’inizio della conferenza alle 18:15. Al termine della presentazione, sarà riservato ampio spazio per le domande e le discussioni con il relatore.