Malnate sostenibile: “Irene Bellifemine è il nostro candidato. Lavoriamo per la città”

Dopo la spaccatura interna al centrosinistra malnatese, resa ufficiale dalla comunicazione del Partito democratico e della lista “Insieme- Maria Croci” al lavoro per un progetto politico diverso da quello dell’attuale maggioranza, il gruppo che continua a sostenere la sindaca Irene Bellifemine si è ritrovato e comunica di essere al lavoro per il progetto elettorale in vista delle imminenti consultazioni.

Ieri sera ai Mulini di Gurone si è svolta la seconda serata di incontro di Malnate Sostenibile per la costruzione del programma. “Siamo pronti a ripartire a fianco di Irene Bellifemine, come abbiamo fatto 5 anni fa – dice Fabio Brusa, portavoce del gruppo civico parte integrante della maggioranza capitanata dalla sindaca uscente – per questo stiamo portando avanti un ciclo di serate dedicato ai Malnatesi: incontro e ascolto sono la nostra cifra come gruppo civico, per continuare un percorso che dall’inizio della nostra storia, nel 2011, ci vede impegnati per il bene della città. Noi siamo qui, a Malnate: viviamo la città ogni giorno, con i suoi servizi, le sue bellezze, i suoi problemi”.

E proprio di questo si è parlato ieri sera, in due gruppi tematici: territorio e ambiente da una parte, sociale e cultura dall’altra. “Una serata ricca di spunti – continua Brusa – che ci ha aiutato ad ‘aggiustare il tiro’ rispetto al percorso che stiamo portando avanti nella collaborazione con le altre forze poliiche. Del resto, a cinque anni dall’inizio dell’avventura amministrativa, un momento come questo è necessario: il percorso con Irene Bellifemine alla guida di Malnate ha ancora molti obiettivi da raggiungere, viaggi iniziati da concludere, ed è giusto rifletterne con i nostri veri e unici portatori di interesse, i malnatesi”.

Un esempio sono le piste ciclabili, spiega Giuseppe Riggi, che ha coordinato il gruppo ambiente insieme a Gemma Concia e all’attuale assessore ai Lavori Pubblici Paolo Albrigi: “Ticiclovia e le altre piste ‘in valle’ vanno concluse, ampliando i percorsi e congiungendole con quelle che portano verso il centro città e i luoghi di interesse (stazione, scuole, comune, negozi e, una volta rinnovata, piazza delle Tessitrici). I lavori sulla Briantea, con la prima azione intrapresa per la rotonda di piazza Vittorio Veneto, saranno una chiave di volta per la viabilità e per la sicurezza di tutti. Grande attenzione anche all’abbandono dei rifiuti, tema molto sentito in città.”

Maria Cristina Manfredi, attuale capogruppo di Malnate Sostenibile in consiglio comunale, ha coordinato invece il gruppo legato ai temi del sociale: “Uno degli obiettivi che ci siamo già posti, e che è tornato al centro dell’attenzione ieri sera, è stata la creazione di un ‘Centro per la famiglia’, dove dare supporto in tutte le fasi della vita, dagli 0 ai 100 anni, non solo dal punto di vista sanitario ma anche di sostegno nelle situazioni di fragilità maggiore (dai neonati alle persone con disabilità, agli anziani). L’idea è quella di creare questa realtà partendo da una collaborazione reale tra istituzioni pubbliche e terzo settore, intercettando bandi e dando spazio alle tante competenze che Malnate già esprime su queste tematiche”. Non solo: si è parlato anche di dare attenzione e spazi alla fascia 14-18, quei giovanissimi che più di altri hanno bisogno di esprimersi e di una sana aggregazione, anche attraverso il potenziamento della collaborazione tra realtà territoriali.