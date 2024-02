Mentre i trattori protestano, Coldiretti convoca gli agricoltori: primo incontro a Cassano

Il mondo agricolo è in subbuglio in mezza Europa, nuove sigle “scavalcano” la rappresentanza ufficiale, persino un governo amico come quello di Giorgia Meloni si è trovato sotto pressione.

È in questo quadro complesso che Coldiretti – la principale organizzazione agricola italiana, oggi molto vicina al governo – lancia una nuova serie di incontri «tecnici e sindacali» sui territori.

Il primissimo appuntamento per la provincia di Varese si è svolto martedì pomeriggio all’agriturismo Oasi di Cassano Magnago.

Tra i temi, «le novità della Pac e i possibili miglioramenti, l’andamento delle filiere agroalimentari, lo stato dell’arte dell’agricoltura sul territorio prealpino» ma anche «gli obiettivi raggiunti», come ad esempio il divieto nazionale alla produzione di carne coltivata, tema che ha mobilitato gli agricoltori e su cui il centrodestra ha consolidato i suoi legami.

A Cassano l’incontro si è aperto con l’introduzione di Pietro Luca Colombo, presidente di Coldiretti Varese, e del direttore Rodolfo Mazzucotelli, che hanno voluto dar corso a un dibattito a 360° sullo stato dell’arte del comparto. «L’incontro – rimarcano – rientra in una serie di appuntamenti con i soci dei diversi comprensori del Varesotto, mirati a fornire informazioni dettagliate sulle attività di Coldiretti, sui risultati conseguiti e sulle strategie sindacali presenti e future».

Lo stesso Colombo ha rimarcato l’importanza di questi incontri come un’opportunità per ascoltare le esigenze del territorio e confrontarsi su iniziative attuali, soprattutto in relazione alle problematiche con l’Europa. L’obiettivo è consentire alle imprese agricole di recuperare competitività e reddito. L’incontro è poi proseguito con l’intervento di natura tecnica sulle novità della Pac a cura di Federico Ferrè, responsabile dell’ufficio tecnico.

La Pac è la Politica Agricola Comune, il sistema di sostegno pubblico del mondo agricolo, composto da 10 milioni di aziende agricole e 17 milioni di cittadini europei impiegati: è il capitolo che impegna la parte più consistente (33%) del bilancio della Unione, 55 miliardi di euro l’anno. Dopo Francia, Spagna e Germania, l’Italia è il quarto Paese per accesso della Pac (10,7%). Tema che sicuramente tornerà anche nel dibattito sull’Europa in vista delle elezioni europee di giugno.

Tonando all’assemblea a Cassano, oltre al sistema di sostegno europeo, al centro dell’incontro c’è stato anche il tema pressante delle filiere agroalimentari, che pagano poco ai contadini, anche in presenza di grandi volumi o prodotti ad alto valore. Il presidente Colombo ha richiamato anche la recente denuncia di Coldiretti nei confronti di una multinazionale del latte per pratiche sleali.