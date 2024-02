Mobilità elettrica in sharing. Busto Arsizio ci riprova con monopattini e bici a pedalata assistita

La giunta, su proposta dell’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo, ha approvato un atto di indirizzo volto a promuovere i servizi di mobilità dolce in sharing con monopattini a propulsione elettrica e biciclette a pedalata assistita.

A breve sarà pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per individuare il gestore del servizio che dovrà mettere a disposizione degli utenti, per ciascuna delle due modalità di sharing (monopattini e biciclette), un numero di mezzi innovativi a propulsione elettrica fino ad un massimo di 300 monopattini e 150 biciclette con possibile riduzione dei servizi nei mesi invernali.

Si prevede che il servizio sia a flusso libero, modalità che non necessita di stazioni per il prelievo e riconsegna dei mezzi, che potranno essere noleggiati e lasciati ovunque consentito, ma sarà concesso al gestore l’utilizzo a titolo gratuito di alcune aree dove privilegiare/agevolare la riconsegna dei monopattini e delle biciclette.

Si è inoltre stabilito di riutilizzare le aree precedentemente destinate alle postazioni fisse di bike sharing o di fianco ai punti di erogazione acqua potabile e precisamente: zona Stazioni ferroviarie (piazza Volontari Libertà e via Vincenzo Monti); zona centro (via Milano e piazza Santa Maria); presso importanti luoghi (Ospedale, Municipio, Tribunale e Piscina); presso le frazioni (Beata Giuliana, Sant’Anna, Sacconago e Borsano).

Le precedenti esperienze di servizi di sharing non hanno avuto molta fortuna. Quello delle biciclette venne abbandonato dopo qualche anno mentre quello dei monopattini, seppur utilizzato, finì anzitempo per decisione della società di noleggio.

Pedonalizzazione delle vie Bramante e Cavallotti

Su proposta dell’assessore Loschiavo, la giunta ha approvato il progetto esecutivo finalizzato alla riqualificazione delle vie Cavallotti e Bramante, progetto che comprende il vicolo Borromeo (di accesso al parcheggio S. Michele) e la via Carlo Porta.

Approvato anche il quadro economico di spesa, stimato in complessivi 864.000 euro. Di questi, 350.000 sono finanziati dalla Regione Lombardia, nell’ambito del Bando “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”. La riqualificazione di Via Cavallotti e di Via Bramante, che al termine dei lavori saranno pedonalizzate, ha lo scopo di migliorare la qualità degli spazi, a favore dei cittadini e delle attività commerciali.