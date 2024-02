Nelle pediatrie varesine fioriscono i melograni per la Giornata mondiale contro il cancro infantile

Belli e rigogliosi sono i melograni che hanno messo le radici e sono “cresciuti” nei reparti pediatrici della Provincia di Varese grazie a Il Ponte del Sorriso.

Ogni anno, infatti, in occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile, che si celebra il 15 febbraio, i bambini ricoverati disegnano, colorano e ritagliano fiori, foglie e frutti che vengono poi appesi agli alberi di legno, donati da Belgo Briko Varese, che simboleggiano il melograno, pianta resistente, salutare, sinonimo di energia vitale e di comunità unita con i suoi tantissimi semi racchiusi insieme. A tutti viene dato un succo di frutta al melograno, offerto da Coop Lombardia Varese, spiegandone le proprietà e i benefici.

Ogni fiore, ogni foglia e ogni frutto rappresentano un messaggio di speranza che viene inviato dai bambini in ospedale ai coetanei di tutto il mondo che stanno lottando.

È una malattia, per fortuna, molto rara nei bambini ma ciò non toglie che ogni anno nel mondo il cancro venga diagnosticato a più di 400.000 bambini. E se nei paesi sviluppati come l’Italia, l’80% dei bambini sopravvive, nei paesi a basso reddito è esattamente il contrario e oltre l’80% muore. Tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione globale vi è quello di fare luce sulla necessità di garantire un accesso più equo al trattamento e alla cura per tutti i bambini con tumore ovunque nel mondo.

Sono quattro le malattie non trasmissibili dichiarate dall’ONU come le principali cause di morte nei bambini: cancro, malattie cardiovascolari, diabete e malattie respiratorie croniche.

“Il Ponte del Sorriso, ogni giorno, da tantissimi anni, è a fianco di tuti bambini ammalati di qualunque patologia, non solo aiutandoli ad affrontare la sofferenza e sostenendo le loro famiglie, ma anche acquistando apparecchiature e attrezzature sanitarie pediatriche all’avanguardia per garantire loro le cure più innovative e adeguate”, sottolinea Emanuela Crivellaro.

La giornata mondiale contro il cancro infantile è stata istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, viene promossa da Childhood Cancer International e, in Italia, da Fiagop, della quale Il Ponte del Sorriso è associazione affiliata.