Problema informatico all’Asst Valle Olona: impossibile caricare i referti sul fascicolo sanitario

Fascicolo sanitario vuoto nonostante sia il giorno indicato per il ritiro dei referti. Succede agli utenti di prestazione all’Asst Valle Olona. Chi si è sottoposto, per esempio, agli esami ematici deve obbligatoriamente rivolgersi allo sportello aziendale per ritirare il referto, dato che nulla appare sul proprio fascicolo.

«Il problema – spiega l’azienda ospedaliera – è del sistema regionale. I tecnici sono al lavoro per sistemarlo. Nel frattempo, Regione Lombardia ha attivato un numero verde a cui gli utenti possono rivolgersi: 800.030.606».