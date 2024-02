Proteste per il clima. L’assessore Maione: “La direttiva aria dell’Ue bloccherebbe la Lombardia”

«Negli ultimi 20 anni le misure adottate dalla Regione Lombardia, gli investimenti fatti dalle imprese e i comportamenti virtuosi dei cittadini hanno portato a una riduzione del 39% delle concentrazioni di PM10 e del 45% delle concentrazioni di NO2. Il 2023 è stato l’anno in cui è stata registrata la qualità dell’aria migliore di sempre in Lombardia».

Lo ricorda l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, riferendosi anche alle proteste di alcuni attivisti davanti a Palazzo Pirelli. «Accogliamo stimoli e suggerimenti – continua Maione – ma la questione ambientale si affronta con politiche di sistema, non con slogan e improvvisate in costume. La Regione ha investito 19 miliardi di euro negli ultimi cinque anni su politiche legate al miglioramento delle condizioni ambientali e al contrasto ai cambiamenti climatici. L’aspettativa di vita nella nostra regione è ben più alta della media nazionale ed europea, come certificato dallo stesso ufficio statistica dell’Ue».

Duro il giudizio dell’assessore sulle regole proposte dall’Unione Europea: «Applicare la direttiva sulla qualità dell’aria così come proposta – conclude l’assessore – porterebbe a eliminare il 75% dei veicoli, il 75% degli impianti di riscaldamento domestico a metano e il 100% degli impianti di riscaldamento domestico a biomassa, il 60% dei capi di bestiame e il 75% delle attività industriali della Lombardia. Siamo sempre al lavoro con il ministero per costruire una proposta che tenga conto dell’equilibrio tra sostenibilità ambientale, economica e sociale».