Quasi 18mila confezioni di farmaci regalati dalla provincia di Varese nella giornata di raccolta del Farmaco

Durante la 24ª Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico, nella settimana dal 6 al 12 febbraio, sono state donate quasi 600.000 confezioni di medicinali, pari a un valore di oltre 5 milioni di euro. Aiuteranno almeno 430.000 persone in condizione di povertà sanitaria di cui si prendono cura 2.012 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. Tali realtà hanno espresso un fabbisogno di 1.381.845 farmaci, coperto, grazie alla Giornata, al 42%.

«Le farmacie anche quest’anno hanno partecipato con impegno e con grande spirito di responsabilità sociale alla Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco, per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà dal punto di vista sanitario, sociale ed economico – commenta il presidente di Federfarma Nazionale, Marco Cossolo – La farmacia si conferma così un luogo di attenzione ai bisogni della collettività, sempre aperto e vicino al cittadino, anche nelle aree più interne del paese, per garantire a tutti uguaglianza di acceso al farmaco»

All’iniziativa hanno aderito 5.689 farmacie in tutta Italia. Sono stati coinvolti più di 25.000 volontari e oltre 19.000 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato a Banco Farmaceutico oltre 840.000 euro.

A VARESE E PROVINCIA

A Varese e provincia hanno aderito 145 farmacie e sono state raccolte 17.818 confezioni,pari a un valore di 156.597 euro, che aiuteranno 6.437 ospiti di 76 realtà assistenziali territoriali.

«Anche in questa edizione della Raccolta la provincia di Varese si è rivelata molto attenta a chi è in difficoltà; con i farmaci donati infatti si riesce a soddisfare il 69% del fabbisogno espresso dagli enti assistenziali – ha dichiarato Dina Ermolli, delegato territoriale di Banco Farmaceutico per la provincia di Varese – Vogliamo ringraziare di cuore chi ha contribuito al raggiungimento a questo risultato: i cittadini donatori, i farmacisti e i tanti volontari presenti nelle farmacie. Quest’anno hanno dato un notevole contributo gli Alpini, i volontari della Croce Rossa Italiana, i Lions e gli stessi operatori delle strutture che ricevono i farmaci. Un bel segnale di attenzione e condivisione che attraverso l’incontro di tante persone rende speciale l’iniziativa».

In Lombardia hanno aderito 1.350 farmacie e sono state raccolte 143.210 confezioni (pari a un valore di 1.274.567 euro) che contribuiranno a curare 95.481 persone aiutate da 440 realtà del territorio regionale.

COME SOSTENERE BANCO FARMACEUTICO

Sostegno Diretto – È possibile effettuare una donazione con PayPal, carta di credito o bonifico all’Iban IT23J0311002400001570013419, e destinando il proprio 5X1000 al C.F. 97503510154. Le donazioni aiuteranno a coprire le spese per la consegna dei farmaci. Per info, questo è il link

Donazioni Aziendali – Invitiamo le aziende a contattarci scrivendo a silvia.bini@bancofarmaceutico.org

Recupero Farmaci Validi – Il link per info su come donare i medicinali di cui non si ha più bisogno