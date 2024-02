Rincorsa playoff o zona salvezza? Le ambizioni dell’Openjobmetis passano da Trento

Non è facile leggere la vigilia di Trento-Varese, 19a giornata di Serie A e quarta di ritorno. O per lo meno non è semplice dare un’etichetta al match in programma domenica 4 febbraio alle 18,15. A giudicare dalla doppia debacle europea, si potrebbe etichettare il confronto tra avversarie in cerca di riscatto, ma la Openjobmetis rientra solo in parte nella definizione.

Sulla carta chi sta peggio è infatti la Dolomiti Energia, a secco di successi in tutto il mese di gennaio (sommando LBA ed Eurocup): la squadra dell’ex Paolo Galbiati in queste settimane ha esaurito il tanto fieno in cascina immagazzinato nella prima parte di stagione. Qualificata alla Coppa Italia, a lungo – saldamente – in zona playoff e in piena corsa per il passaggio del turno in Europa, l’Aquila ha di colpo smesso di volare.

I bianconeri hanno 18 punti (record: 9/9) e si trovano a cavallo della “linea” che divide le prime e le seconde otto della LBA. Le lunghezze residue su Varese sono quattro e, in un certo senso, Hanlan e compagni devono ora “decidere” quale strada percorrere. Vincere in Trentino e battere Pesaro (domenica 11) in casa significherebbe tornare a sperare nei playoff; in caso contrario invece bisognerà pensare alla salvezza, il più possibile tranquilla.

Che Varese sarà quella in campo domenica? La speranza è di rivedere quella tonica, capace di battere Chemnitz e di espugnare (con qualche patema) Cremona, il timore è invece di ritrovare la squadra scarica e monocorde che ha lasciato a Leiden una fetta di speranze di fare squadra in Fiba Cup. Di certo bisognerà giocare in maniera ben più solida rispetto all’Olanda, perché Trento ha le spalle al muro e non farà sconti. Galbiati farà esordire l’ultimo arrivato, il play-guardia Matt Mooney (ex compagno di Davide Moretti e Tariq Owens al college) prelevato in Turchia dopo l’infortunio a Quinn Ellis. Mooney garantisce talento anche se si è allenato il minimo indispensabile con i nuovi compagni.

La OJM, che ritrova Scott Ulaneo dopo una settimana a riposo (malessere intestinale), ha infine un conto aperto con la Dolomiti Energia. All’andata a Masnago i bianconeri vinsero di un punto, 84-85 con l’ultimo canestro di Hubb e con Varese che prima fallì tre volte il tiro sull’84-83 e poi giocò in maniera invereconda l’ultimo pallone (rimessa in attacco, palla a Cauley-Stein lontanissimo da canestro, tentativo sbilenco di McDermott). Per dimenticarsi di quella tregenda, un modo c’è: battere Trento a domicilio e – nel caso sarebbe la diretta conseguenza – sorpassarla nella differenza canestri. A Mannion e soci il compito di centrare l’obiettivo.

