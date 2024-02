Salute, infrastrutture e start up al centro delle attività di Noi Moderati

Attenzione al territorio ma con uno sguardo lontano fino al Parlamento Europeo in vista delle prossime elezioni. I leader di Noi Moderati Raffaele Cattaneo, in presenza, e Maurizio Lupi in collegamento appena sbarcato da New York, hanno presentano le prossime attività in programma. Un’azione politica che vuole essere incisiva per rafforzare il Partito Popolare Europeo e per combattere l’astensionismo sempre più dilagante soprattutto tra i più giovani.

Alle prossime elezioni Europee saranno presenti con il proprio simbolo e propri candidati aperti a un dialogo con Forza Italia senza volere però essere solo un cartello elettorale. «Noi saremo presenti nel centro destra alle prossime Europee e alle elezioni amministrative – spiega Raffale Cattaneo – e daremo indicazioni su chi votare in ogni comune, quando saranno presentate le liste elettorali.»

I temi di intervento sono molteplici: dall’ospedale unico nel sud della provincia «Siamo assolutamente a favore del nuovo ospedale di Gallarate e Busto Arsizio – continua Cattaneo – crediamo sia decisivo per la sanità del nostro territorio. Vorremmo fosse finito prima del 2030. Vogliamo case della comunità che funzionino veramente e che eroghino servizi e rappresentino una alternativa vera ai Pronto Soccorso.»



L’attenzione si sposta verso l’attrattiva del territorio «Vogliamo far diventare Varese un luogo di richiamo dove realizzare un centro congressi che possa ospitare almeno 1000 persone, analogamente siamo al fianco di Camera di Commercio e Confindustria per la valorizzazione delle start up. Il territorio poi deve crescere nelle infrastrutture pertanto chiediamo fortemente la realizzazione a breve del terzo binario ferroviario tra Rho e Gallarate.»