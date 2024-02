Saluti romani a Palazzo Estense, i sindacati: “Condanniamo con forza”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Cgil, Cisl e Uil, riguardo ai fatti di sabato 3 febbraio, quando nel corso di un matrimonio a Palazzo Estense di Varese gli invitati hanno ripetutamente fatto saluti romani.

Condanniamo con forza quanto accaduto sabato scorso presso il Palazzo Estense. Nel cuore della comunità civile di Varese si è assistito all’ennesimo atto provocatorio da parte di ben noti esponenti dei Do.Ra.

Il saluto fascista dal balcone e nel cortile del Comune non sono solo pesanti provocazioni: sono un oltraggio alle istituzioni democratiche del nostro Paese sono chiari riferimenti ad una ideologia criminale.

Nessuna tolleranza verso chi si richiama alla dittatura, alla violenza e ai soprusi del ventennio fascista.

Se ne facciano una ragione: ha vinto la libertà, ha vinto la democrazia grazie alla Resistenza prima e alla Costituzione antifascista poi. Ha vinto la Libertà grazie a quanti a quel regime si sono ribellati ed hanno perso la vita. Ha vinto la Libertà per la Libertà di tutte e tutti, anche di chi a sfregio se ne fa beffa.

È urgente che gli organi competenti facciano al più presto luce sull’episodio, chiediamo a istituzioni e società civile di bandire una volta per tutte queste formazioni dichiaratamente ostili allo spirito democratico e antifascista della nostra Carta costituzionale, ai valori di libertà e democrazia che hanno sempre guidato l’azione del sindacato.

CGIL Varese

CISL dei Laghi

UIL Lombardia Coord. Varese