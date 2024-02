Torna AgriVarese in Città: ai Giardini Estensi la festa dell’agricoltura

Una giornata di festa all’insegna della qualità, con una forte attenzione alla sostenibilità e al chilometro zero: domenica 7 aprile, il centro di Varese si animerà dei sapori e dei colori della nostra agricoltura. Torna infatti l’appuntamento con “AgriVarese in Città”, il grande evento aperto al pubblico e gratuito, voluto e realizzato per promuovere il settore primario varesino con tutti i suoi prodotti.

La giornata è promossa da Camera di Commercio e Comune di Varese insieme alle associazioni di categoria del comparto agricolo e, come ormai da consuetudine, vedrà gli splendidi Giardini Estensi e il parco di Villa Mirabello animarsi con tante proposte e molti momenti di approfondimento. Una domenica dedicata al patrimonio agricolo e storico provinciale, avvicinando il grande pubblico delle famiglie con bambini e giovani ai valori e alle professioni del mondo rurale. Inoltre, sarà l’occasione per far conoscere ancor meglio i nostri prodotti a provenienza certa e a basso impatto ambientale, aiutando così a salvaguardare l’agricoltura e con essa gli spazi verdi e le tradizioni locali per un futuro sempre più sostenibile.

«Questo evento è un altro importante segnale di quanto Camera di Commercio abbia a cuore lo sviluppo e il miglioramento del territorio varesino, con le proprie specificità, in contesto economico e storico sempre più sfidante – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello –. Il ritorno della manifestazione nel cuore della città giardino permetterà di far conoscere sempre di più alla popolazione i prodotti sani e di qualità che il nostro territorio produce, permettendogli di fare scelte sempre più consapevoli e sostenibili quando si tratta di alimentazione».

A sua volta, la vicesindaca del Comune di Varese, Ivana Perusin, aggiunge: «Un appuntamento che rende protagonista il comparto agricolo del nostro territorio – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – portando all’interno dei Giardini Estensi tutta la ricchezza costituita da imprese, professionalità, prodotti, tradizioni e opportunità che vanno a connotare un settore da valorizzare e che qui mostra tutta la sua vitalità e capacità di coinvolgimento».

Durante la giornata di “AgriVarese in Città”, non mancheranno iniziative per coinvolgere tutti i visitatori e valorizzare le imprese locali. Maggiori dettagli saranno presto disponibili sul sito www.agrivarese.com, dove è già possibile, per le aziende interessate, presentare la richiesta di partecipazione alla manifestazione, fino a esaurimento degli spazi espositivi.