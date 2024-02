Viaggio senza gioia per l’Openjobmetis: il testa a testa premia ancora Trento

Dimentichiamoci, forse in via definitiva, la rincorsa playoff. La Openjobmetis perde di nuovo – terza volta in quattro gare del girone di ritorno – e resta ferma nella parte bassa della classifica dopo aver lasciato due punti a Trento (90-84). Una partita in bilico quasi per tutti i 40′, che avrebbe potuto premiare l’una o l’altra ma che, puntualmente, è finita nelle mani di una Dolomiti Energia che aveva perso le ultime cinque gare e che torna a sorridere proprio contro i biancorossi.

Sorridente e stravolto Paolo Galbiati, ex di turno, che ha trovato la soluzione ai suoi problemi nell’ultimo arrivato Matt Mooney. Come era accaduto a Varese con Mannion a Pesaro, è il giocatore aggiunto in extremis a far saltare il banco. L’ex compagno di Moretti al college è decisivo con 11 punti nell’ultimo periodo: canestri che arrivano proprio quando la OJM smette, al contrario, di segnare. Nel momento più importante infatti, la squadra di Bialaszewski si ferma, si lascia scappare l’ultimo vantaggino come se nulla fosse tra scelte di tiro sbagliate (troppe triple affrettate, troppe avventure nel traffico senza sbocchi), rimbalzi concessi in attacco, falli fatti e falli non guadagnati con Trento in bonus da tempo. Il manuale di come non si dovrebbero giocare i minuti decisivi, e la Dolomiti – che non è un ente benefico – ne ha giustamente approfittato. Non citiamo l’architettura dei quintetti o i tempi dei timeout per non risultare ripetitivi.

Il problema è che nella Openjobmetis sono stati in tanti a steccare: se la panchina è stata ancora insufficiente, a tradire Varese sono stati anche alcuni degli uomini più attesi. Nico Mannion soprattutto, 0 su 8 da tre punti e una certa fatica a leggere le difese, con anche una punta di nervosismo inattesa. Un po’ meglio Olivier Hanlan che però ha spesso sbandato nei possessi importanti o Davide Moretti, che ha trovato due triple nell’ultimo quarto, unico lampo di una serata scialba.

E così, diventano inutili le prove maiuscole dei due migliori in campo di casa Varese, uno Sean McDermott tornato martellante dall’arco (6/8 ma gli ultimi due errori sono forzature costrette dagli eventi) oltre che tonico in difesa e uno Skylar Spencer di nuovo gigantesco in area. Ma in due non si vince e Varese se n’è accorta una volta di più. In casi come questo servirebbe almeno difendere, ma la OJM ha concesso 90 punti a una Trento in difficoltà offensiva da tempo immemore: in altri casi inviteremmo Bialaszewski a concentrarsi su questo aspetto, in questo momento invece pare esercizio inutile perché il coach resta protetto da ogni critica dalla società. Contento Scola, contenti tutti, evidentemente, ma non vorremmo ripetere le stesse cose anche la prossima settimana quando a Masnago arriverà Pesaro. Una partita che no, non si può perdere a nessun costo perché dietro la classifica è tutt’altro che sistemata.

DOLOMITI EN. TRENTINO – OPENJOBMETIS VARESE 90-84

(20-29, 45-44; 66-65)

TRENTO: Hubb 13 (3-6, 1-7), Baldwin 14 (2-7, 2-4), Alviti (0-2 da 3), Grazulis 15 (3-7, 3-4), Biligha 13 (3-7, 1-1); Conti (0-1, 0-1), Forray 11 (2-6, 1-1), Cooke 5 (2-3), Udom 2 (0-2, 0-2), Mooney 17 (5-7, 2-3). Ne: Niang, Diarra. All. Galbiati.

VARESE: Mannion 8 (3-8, 0-8), Hanlan 17 (2-6, 2-9), McDermott 23 (1-2, 6-9), Brown 6 (0-2, 2-5), Spencer 14 (7-7); Ulaneo 2 (1-5), Woldetensae 2, Moretti 12 (2-5, 2-5), Librizzi. Ne: Virginio. All. Bialaszewski.

ARBITRI: Lo Guzzo, Borgo, Bartolomeo.

NOTE. Da 2: T 20-46, V 16-35. Da 3: T 10-25, V 12-36. Tl: T 20-22, V 16-19. Rimbalzi: T 41 (13 off., Cooke 7), V 45 (16 off., Brown 10). Assist: T 20 (Hubb 9), V 17 (Mannion 6). Perse: T 6 (Udom 2), V 12 (Hanlan 5). Recuperate: T 6 (Forray, Udom 2), V 3 (Spencer 3). F. tecnico: Mannion, Galbiati (19.21).