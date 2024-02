Volandia, proposta di promozione di accordo di programma per lo sviluppo dell’area

L’area museale di Volandia è stata protagonista del punto all’ordine del giorno del Consiglio provinciale di oggi, con una proposta per promuovere un accordo di programma mirato allo sviluppo dell’area. Questa iniziativa nasce dalla volontà congiunta della Provincia e degli enti locali di consolidare e potenziare il Museo dell’Aeronautica, riconosciuto come una vera eccellenza culturale, turistica e identitaria del territorio.

Gli interventi proposti mirano a valorizzare il Museo dell’Aeronautica e le sue connessioni con il territorio, senza prevedere variazioni urbanistiche per la loro realizzazione. “È importante chiarire che siamo solo all’inizio di un percorso lungo e complesso per la redazione di un progetto, che verrà sviluppato nei dettagli strada facendo all’interno del perimetro indicato nella delibera – ha spiegato il Presidente Marco Magrini – Questo atto, inoltre, stabilisce che gli indirizzi della Provincia sono quelli di valorizzazione dell’infrastruttura di Volandia all’interno della conformità urbanistica”.

Il potenziamento del Museo dell’Aeronautica darà concreta attuazione agli obiettivi di sviluppo provinciali non solo in ragione dell’atteso incremento dei visitatori, dell’ampliamento dell’offerta turistico/didattica, dei servizi accessori e dell’accessibilità, ma soprattutto grazie al più generale rafforzamento del legame con il territorio e con gli Enti che in esso operano.

La proposta di accordo prevede un preventivo quadro economico complessivo, stimato in linea di massima, di circa 8.800.000,00 euro per la copertura dei quali verrà richiesto inizialmente un cofinanziamento regionale. La copertura dei rimanenti costi verrà finanziata da Fondazione Museo dell’Aeronautica.

Per assicurare un’azione integrata, sinergica e coordinata, i soggetti invitati a aderire all’accordo includono la Regione Lombardia, i comuni di Somma Lombardo, Ferno, Vizzola Ticino e Lonate Pozzolo, il Consorzio Parco Lombardo valle del Ticino, la Fondazione Museo dell’Aeronautica e SEA, Società Servizi Aeroportuali di Milano.

Il Presidente ha sottolineato che il percorso sarà complesso, con la necessità di conciliare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel tavolo negoziale e di tradurli in un progetto condiviso prima della sottoscrizione finale. Alla conclusione del Consiglio, la proposta del Presidente viene accolta con 11 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 voti astenuti.