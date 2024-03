1934-2024. Auguri alla Castano Turismo che da 90 anni ci porta in gita in tutta Europa

Vi ricordate la gita in pullman della scuola? E la gita della domenica sugli sci?

In un momento storico in cui sembrano essere dimenticate alcune tradizioni, il viaggio di gruppo continua ad unire le persone e a creare tra loro dei ricordi indelebili. La Castano Turismo ogni giorno da 90 anni è testimone di questi momenti.

Castano celebra con orgoglio il suo 90° anniversario: una storia ricca di tradizione, innovazione e successo nel trasporto di persone che da quasi un secolo accompagna generazioni di viaggiatori.

Un punto di partenza, non solo di arrivo, proprio come afferma uno dei titolari Sergio Castano. Fondata infatti nel lontano 1934 da Pietro, imprenditore visionario e lungimirante, l’azienda ha attraversato decenni di crescita costante accompagnando generazioni di viaggiatori e abbracciando l’evoluzione tecnologica mettendola al servizio dei passeggeri, vantando l’assoluta qualità nel settore dei trasporti di persone.

Nata con l’idea pionieristica di fornire un semplice servizio di trasporto pubblico che collegasse i paesi di Somma Lombardo al mercato di Varese, Castano è cresciuta fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento nel settore, con una presenza ormai consolidata nella Provincia di Varese per poi espandersi nell’interland milanese, a Malpensa, in tutta Italia ed anche in Europa con tour e viaggi.

Attualmente gestita con orgoglio e impegno dalla quarta generazione della famiglia, l’azienda continua a combinare tradizione ed evoluzione tecnologica, offrendo una vasta gamma di servizi, tra cui turismo, trasporti per aziende, transfer per aeroporti, stazioni e porti, servizi NCC, viaggi e pellegrinaggi in Italia e all’estero, gite scolastiche e servizio scuolabus.

Il successo grazie alle persone e alla qualità del servizio

Il personale altamente qualificato di Castano, sia di guida che d’ufficio, svolge un ruolo fondamentale nel successo dell’azienda. I conducenti, esperti negli itinerari internazionali, partecipano regolarmente a corsi di aggiornamento e formazione continua. Il personale d’ufficio inoltre, con competenze specifiche, assiste i clienti in ogni fase del percorso, dalla scelta del veicolo fino alla pianificazione dell’itinerario che soddisfa anche la clientela internazionale.

Veicoli di ultima generazione e impegno ambientale

Con un parco di oltre 45 veicoli di ultima generazione, tutti Euro 6 e di proprietà dell’azienda, Castano si impegna a offrire un servizio eccellente, a rispettare l’ambiente e a dedicare ai propri viaggiatori tutta la cortesia, professionalità e gentilezza che accompagnano l’azienda sin dalla fondazione. Tutti i veicoli, rigorosamente con un’età massima di 4 anni, vengono costantemente rinnovati per garantire prestazioni ottimali e ridurre al minimo le emissioni inquinanti.

L’azienda inoltre offre una gamma diversificata di veicoli per soddisfare le esigenze dei clienti, tra autovetture, minibus Mercedes da 8 posti e pullman da 20, 36 e 54 posti.

Un Anniversario con significato profondo

Oggi in occasione del video celebrativo dei 90 anni Alessandro descrive l’emozione di esplorare i documenti storici dell’azienda percependo la ricca tradizione e riconoscendosi come un innovatore per il futuro. Pur consapevole delle responsabilità, trova grande soddisfazione nel suo ruolo e nel contributo che apporta.

In occasione di questo significativo anniversario, Castano ringrazia i dipendenti, i clienti e i partner per il loro continuo sostegno.

Per ulteriori informazioni su Castano visitate il sito web all’indirizzo www.castanobus.it