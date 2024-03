42 riconoscimenti per la 56° edizione della Pasqua dell’Atleta di Busto Arsizio

La Basilica di San Giovanni Battista di Busto Arsizio gremita di fedeli e sportivi per assistere alla 56° edizione della Pasqua dell’Atleta. Le premiazioni, iniziate subito dopo la Santa Messa delle Palme, hanno visto la partecipazione di numerose associazioni sportive e autorità. L’assegnazione dei riconoscimenti è stata decisa da una commissione composta da giornalisti sportivi e media locali, guidati dai consiglieri di ASSB (Associazione Società Sportive Bustesi) Maria Teresa Nasatti, Gian Piero Reguzzoni, Filippo Giorgetti e Massimo Tosi.

Prima della cerimonia di consegna dei premi, il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli ha ringraziato i presenti, in particolare gli sportivi. «Vi ringrazio di cuore – ha detto il sindaco Antonelli – per gli sforzi che fate tutto l’anno, per tutti gli anni. Ieri ha vinto il campionato mondiale in Turchia Riccardo Maino, un ragazzo eccezionale. È una grandissima persona e un esempio non solo nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni, io stesso devo prendere lui come esempio». Presente anche l’assessore allo sport di Busto Maurizio Artusa che ha ringraziato Cinzia Ghisellini, presidente dell’ASSB, le società sportive della città e i genitori dei ragazzi. «Da quando sono assessore allo sport mi ricordo che in questa città, indipendentemente dai sacrifici che dobbiamo affrontare, siamo delle persone migliori grazie allo sport e a quello che voi rappresentate».

A consegnare i premi, tra gli altri, la presidente di ASSB Cinzia Ghisellini, il sindaco di Busto Emanuele Antonelli, l’assessore allo sport Maurizio Artusa, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, la vicesindaco Manuela Maffioli, il consigliere di ASSB Gian Piero Reguzzoni, la presidente del Consiglio Comunale di Busto Arsizio Laura Rogora e Marco Clivio, presidente dell’Atletica San Marco. Ha annunciato i premiati e letto le motivazioni il giornalista Giovanni Castiglioni.

I premiati

Premio Invernizzi

“Lo Scudetto come traguardo tangibile di una parabola da Presidente che ha riportato a Busto il tricolore già vinto dal club 11 anni prima. Nel suo mandato decennale ha stabilito standard di eccellenza che hanno posto la Busto Nuoto a Benchmark di riferimento del sincro nazionale”, questa è solo una parte delle motivazioni che hanno portato il presidente della Busto Nuoto Renato Borroni a ottenere il Premio Invernizzi.

Dirigenti sportivi e atleti scomparsi

Ricordato durante la cerimonia di consegna dei premi anche Cesare Vago, scomparso il 1° gennaio 2023 all’età di 96 anni, fu il fondatore di ASSB, del Panathlon Club La Malpensa e storico presidente della Pro Patria Scherma, lasciata in dote al figlio Marino. Ricordati anche Luigi Pinciroli, venuto a mancare il 17 luglio, presidente del Comitato Provinciale FIDAL di Varese per due mandati e Carlo Monoli, scomparso il 13 maggio a 101 anni. Fu partigiano durante la resistenza, vicepresidente del Coni di Varese, tra i fondatori della Cestistica Bustese e presidente della Pro Patria.

Riconoscimenti sportivi alle società

Per questa categoria sono state premiate l’Atletica San Marco, che ha compiuto 50 anni di storia, e l’IBICI Basket Femminile per i 40 anni di promozione in Serie A1 (avvenuta il 4 maggio 1983).

Dirigenti sportivi, allenatori e ufficiali di gara

Premiati il “gladiatore del calcio” e dirigente Sergio Medici, due soci fondatori della GSC Borsano Aldo Milanovich e Alberto Rogora, l’ex consigliere e vicepresidente dell’Accademia Bustese Pattinaggio Alberto Bertelli e il direttore sportivo del Moto Club Bustese Mauro Quaglia.

Menzioni speciali

Elisa De Petra, ginnasta della Pro Patria Ginnastica Bustese Sportiva.

Maria Cristina Guzzi, argento europeo a squadre dell’Atletica San Marco.

Riccardo Buscetta, bronzo individuale assoluto, di Shooting Academy.

I campioni regionali e finalisti nazionali Olmo Guarnoni, Emma Valentina Vecchi e Chiril Gordei di Pro Patria Judo – Pesistica Olimpica.

Giacomo Pignataro e Leonardo Fabiano, atleti della Pro Patria Scherma.

Tommaso Bessega, Gabriele Bessega e Filippo Turconi, atleti della Bustese Olonia.

Francesca D’Orazio, Angelica Zanesco e la squadra femminile di Pro Patria Judo.

Maia Monaco, tesserata per la Futura Volley Giovani e attualmente in forza al Club Italia.

Promozione Primavera 3 Pro Patria, che ha ottenuto una promozione di categoria dopo un estenuante testa a testa con il Rimini.

I due campioni italiani di CrossFit II Tempio Vincenzo barretta e Vincenzo Romeo.

Il campione italiano Massimiliano Martignoni, di Atletica San Marco.

Il campione italiano ed europeo Alessandro Cattani, di Bustese Olonia.

La 3 volte campionessa italiana 2023 Stefania Moneta, di Pro Patria ARC.

Campioni mondiali, europei e italiani

Stefano Zanovello, campione italiano e terzo a squadre europeo, di Hagakura Karate.

Il Team Senior Serie B, campione italiano a squadre, di Pro Patria Bustese Twirling.

Biagio Gallazzi, campione italiano amatori UISP, di CSK.

Melissa Ferro, campionessa italiana, di CrossFit II Tempo.

Riccardo Armiraglio, campione italiano ed europeo, di Shooting Academy.

La squadra di Busto Nuoto che ha vinto il secondo scudetto, a distanza di 11 anni dal primo.

Irene Vigorito, Oro nei Giochi del Mediterrano, di Pro Patria Scherma.

Laura Tosetto, campionessa italiana, di Pro Patria Scherma Spada.

Emiliano Pablo Gallazzi, campione italiano Master nuoto, di Canottieri Aniene Roma.

Roberto Roggero e Maurizio Piantanida, campioni italiani, di Pro Patria ARC.

Carlotta Marcora, Oro Universiadi nello Slalom Speciale, conquistato il 20 gennaio 2023.

Matteo Allesina, campione europeo, di Para-Karate.

Riccardo Maino, vincitore nel settembre 2023 di 2 Ori e 3 Argenti ai Campionati Mondiali Fisdir di Ginnastica Paralimpica disputati in Sudafrica, atleta della Pro Patria Ginnastica Bustese Sportivo.

Servizio allo sport

Premiato Massimo Tosi, protagonista dell’associazionismo sportivo del territorio bustocco e non solo, presidente plurimandatario di ASSB, presidente per un biennio del Panathon Club La Malpensa, fondò “Busto 81” 40 anni fa.

Premio alla carriera

Consegnato ad Andrea Grasselli, nella sua carriera agonistica ha vinto 2 Ori ai Campionati Italiani Assoluti di Kumite, 3 Ori nella coppa Shokotan e il titolo di Campione Europeo di Combattimento ad Atene nel 1989, arbitro internazionale e Maestro Federale Fikta.

Trofeo allo Sport

Questo riconoscimento è stato consegnato alla città di Busto Arsizio per l’impegno dimostrato nello sport per tutto l’anno 2023, dall’apertura avvenuta il 26 febbraio 2023 di “Busto Arsizio Città Europea dello Sport 2023” alla sua chiusura avvenuta sabato 27 gennaio 2024. La città ha infatti accolto numerosi eventi agonistici, rassegne letterarie e cinematografiche, kermesse associative legate a civismo e solidarietà.

Premio Speciale

Riconosciuto a Ion Canegrati, atleta di punta dell’Accademia Bustese Pattinaggio, dopo un grave incidente in bici non si è perso d’animo inseguendo l’obiettivo di diventare allenatore di primo livello nello skating. Un esempio di costanza, passione e straordinaria capacità di reazione.

Omaggiati con delle targhe di riconoscimento il sindaco Antonelli, la presidente di ASSB Cinzia Ghisellini, Giorgio Paglini (sponsor storico della manifestazione) e Monsignor Pagani che, nella sua omelia ha ricordato la grandezza del compito educativo dello sport che dirigenti, allenatori e genitori sostengono per seguire i più giovani.