Hanno partecipato in 72 al torneo di burraco solidale per sostenere la Croce Rossa Italiana, Comitato di Varese.

Galleria fotografica 72 partecipanti al torneo di burraco solidale a Varese per sostenere la Croce Rossa Italiana 4 di 12

Sabato 23 marzo 2024 nella sede della Croce Rossa Italiana in Via Jean Henry Dunant 2, Varese, si sono sfidati tanti appassionati di questo gioco di carte per contribuire a una nobile causa.

L’intero ricavato del torneo è stato destinato al sostegno delle attività socio-assistenziali del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana.

Classifica

1) Veronesi Pinuccia _ Citerio Piera

2) Di Rita Roberta _ Gervasini Lori

3) Salvadore Gianni _ Bogani Bruno

Premio tecnico

De Napoli Toto _ Pasello Anna

Premio di consolazione

Mongini Milla _ Ermoli Laura