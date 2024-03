A Busto Arsizio schianto in via dell’Industria, una donna intrappolata nell’auto salvata dai vigili del fuoco

È di tre auto coinvolte e una donna trasportata con urgenza in ospedale il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Busto Arsizio lunedì mattina passate le 8.

L’incidente stradale è avvenuto in via dell’Industria, quartiere Sacconago. Qui tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale e una donna di 54 anni è rimasta bloccata nell’abitacolo di una delle auto.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Busto – Gallarate , polizia locale Busto Arsizio e 118.

I sanitari hanno inviato sul posto un’ambulanza della croce rossa italiana di Busto – attorno alle 8.30 – che ha ricoverato la persona ferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.