A Cadegliano Viconago il 21marzo la “Giornata mondiale della Poesia” diventa la “Festa del libro”

Ogni anno, il 21 marzo, la Giornata mondiale della Poesia promuove la diversità linguistica attraverso l’espressione poetica: la ricorrenza incoraggia le persone a comprendere l’importanza della poesia, offrendo l’opportunità di ascoltare la voce dei poeti di ogni cultura, incoraggiando la recitazione ad alta voce. La Biblioteca Comunale ‘’Virgilio’’ di Cadegliano Viconago celebra anche quest’anno la poesia nell’ambito delle molteplici occasioni ricreative e culturali offerte da questo che si sta avviando ad esser un vero e proprio centro propulsivo della socialità e della coesione sociale della piccola comunità.

L’incontro con i ragazzi delle scuole delle classi quarte e quinte della Primaria, nell’occasione della celebrazione della poesia, si coniugherà con l’annuale ‘’Festa del libro’’, vera e propria occasione per valorizzare l’impresa titanica di informatizzazione del catalogo di 3300 titoli presenti sugli scaffali, impresa gratuita portata avanti con grande impegno e spirito civico dalle volontarie Graziella Brasca, Maria Luisa Guadagnini, Irma Gobetti, Lidia Foà e Aleksandra Damnjanovic, la presidente della commissione cultura.

L’offerta di 150 nuovi titoli, presenti grazie ai 1800 € ottenuti con l’adesione al bando per la cultura del ex ministro Franceschini, incoraggerà le sempre crescenti iscrizioni per usufruire del prestito librario per i piccoli e grandi lettori di Cadegliano Viconago, ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 19, nel periodo dell’apertura settimanale della biblioteca. Nell’ambito della stessa giornata, per onorare l’aspetto ‘’internazionale’’ della giornata della poesia, la professoressa Cinzia Magri (titolare dei corsi di lingua inglese per ragazzi e adulti, organizzati dalla commissione cultura) terrà, nel pomeriggio ‘’The English Poetry Day’’, un momento di alta poesia con la lettura e spiegazione di alcuni Sonetti di William Shakespeare e Nonsense songs di Edward Lear. Va da sé che anche gli adulti potranno approfittare del momento per rinnovare o inaugurare la loro adesione alla grande famiglia della Biblioteca Virgilio, fiore all’occhiello dell’offerta culturale del Comune. A Cadegliano Viconago, giovedì 21 marzo 2024. Tutto il giorno! Festa della Poesia e Festa del libro! Vi aspettiamo in Biblioteca!