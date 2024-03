A Ferno al via “I giovedì del benessere culturale”

Il Comune di Ferno organizza tre appuntamenti con il prof. Alberto Introini nel mese di aprile, presso la sala consiliare e con inizio alle ore 20.45. I tre incontri letterari serali sono a ingresso libero e aperti al pubblico: giovedì 4 aprile si parlerà di Giuseppe Ungaretti, l’11 di Eugenio Montale e il 18 di Italo Calvino.

In sostanza, un viaggio nella letteratura del Novecento, con i due massimi poeti della prima metà del secolo e con un grande narratore/prosatore contemporaneo. Il prof Introini – docente di Letteratura italiana e storia a Lugano, giornalista e scrittore che ha al suo attivo cinque pubblicazioni – proporrà conferenze della durata di circa un’ora ciascuna; sono filologicamente accademiche, ma presentano aspetti e aneddoti divulgativi: possono coinvolgere quindi, oltre a docenti e studenti, anche un pubblico non esperto.

In particolare:

– Ungaretti, Il poeta in guerra: si presenteranno soprattutto i testi composti durante gli anni giovanili della Prima Guerra Mondiale, quando il poeta – neanche trentenne – fu impegnato nelle trincee, prima sul fronte nordorientale e poi al fronte francese.

– Montale, L’illusione della realtà: il prof presenterà un proprio percorso interpretativo, soffermandosi su alcune poesie del grande autore ligure, in cui la realtà che viviamo sembra solo un’illusione.

– Calvino, Il piacere dei libri: la relazione partirà da alcuni dati statistici sulla lettura in Italia, per poi focalizzarsi sul grande scrittore e in particolare sul suo libro “Perché leggere i classici?”

«Torno sempre con piacere nel Comune di Ferno – dichiara il prof. Introini – perché addirittura nel 2008 fu il primo paese dove iniziai le mie serate pubbliche. Oggi ho sulle spalle altri 15 anni di esperienza, con oltre 300 conferenze svolte in giro nel nord Italia; ma non dimentico chi mi ha dato la fiducia e un microfono quando io ero solo un trentenne».