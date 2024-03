A Ferno un nuovo sportello antiviolenza per l’area di Malpensa

È operativo da lunedì scorso ed è stato inaugurato sabato 16 marzo lo sportello contro la violenza sulle donne, realizzato dall’amministrazione comunale di Ferno in collaborazione con il Centro Antiviolenza E.VA ODV e inserito nella rete interistituzionale degli ambiti di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e Somma Lombardo.

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta sabato 16 marzo nella Sala Polivalente di via Roma 51, alla presenza di tanti cittadini, ma anche di molte Autorità civili (solo per citarne alcune, i rappresentanti dei Comuni di Somma Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo, Casorate Sempione, Golasecca) e militari (il Colonnello della Compagnia dei carabinieri di Busto Arsizio, Andrea Poletto, i carabinieri di Lonate Pozzolo e la Polizia Locale di Ferno). Presenti anche medici, avvocati dell’Ordine di Busto Arsizio, le rappresentanze di molte associazioni fernesi e i commercianti che, da subito, si sono resi disponibili, insieme alla Ferno.Farmaco, a farsi parte attiva per l’iniziativa.

In ciascuna attività operante sul territorio, infatti, verranno esposte delle vetrofanie con i riferimenti dello sportello. Tutto ciò a testimonianza della forte sensibilità su un tema così importante. Presente, attraverso un messaggio di vicinanza letto dal Sindaco, anche l’assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso, che si è soffermata sui numeri della Lombardia, descrivendo lo sportello come «un contributo importante che deve spingerci a trovare maniere sempre più rapide ed efficaci per contrastare questa piaga», obiettivo che sarà possibile raggiungere, solo sviluppando «sempre più sinergie tra tutti gli attori coinvolti: Stato, Regioni, Comuni, Scuole e, ovviamente i Centri Antiviolenza, l’avamposto più importante sul territorio nel contrasto alla violenza di genere».

Attivo al primo piano dell’immobile comunale di via Roma 51 nei giorni di lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e giovedì dalle ore 10.30 alle 13.30, lo sportello è gratuito e e si pone come un punto di interlocuzione e riferimento per tutte le donne vittime di violenza o esposte a tale rischio a prescindere dal luogo di residenza e nel massimo rispetto della riservatezza e dell’anonimato.

Presente in forze l’amministrazione comunale di Ferno, con il sindaco, gli assessori, le consigliere e i consiglieri: «Aver costituito questo sportello – ha detto la sindaca di

Ferno Sarah Foti – è un orgoglio per me e per tutta la mia amministrazione, trattandosi di un obiettivo significativo, fortemente voluto ed annunciato sin dalla campagna elettorale, per fornire un aiuto concreto, un supporto, un appoggio e anche un ricovero, ove ci fosse necessità, alle donne vittima di violenza. Ora però – ha aggiunto la prima cittadina – dobbiamo continuare a fare rete “per educare, in maniera capillare e sin dalla più tenera età, alla gentilezza del linguaggio e alla bellezza del reciproco rispetto, perché è da qui che bisogna partire». Con un auspicio: che un giorno, si spera il più prossimo possibile, non ci sia più necessità di strumenti di emergenza quali lo

sportello antiviolenza e che la società stessa, intesa come ogni singolo individuo, possa fornire assistenza, conforto, solidarietà e protezione.

Il ringraziamento speciale della sindaca per il lavoro svolto è andato naturalmente alla giunta, alla presidente del Consiglio Comunale, ai consiglieri comunali, alla dott.ssa Cristina De Alberti e a tutto l’ufficio socio-culturale.