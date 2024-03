A Filmstudio 90 di Varese con Suspiria di Dario Argento e altri “mostri”

Appuntamento per giovedì 28 marzo ore 21 al Cineclub per la proiezione del film. Prima la presentazione del libro “Il culo di Beyoncé e altre storie di mostri, corpi e paure”.

Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del genere: giovedì 28 marzo ore 21 al Cineclub Filmstudio 90 (Varese, via de Cristoforis 5) proiezione speciale del cult “Suspiria”, diretto da Dario Argento e uscito nel 1977.

Sinfonia onirica a metà strada tra l’horror puro e la fiaba nera, vetta del cinema mondiale. Suspiria, scritto insieme a Daria Nicolodi, è infatti il film con cui Argento abbandonò il giallo classico per abbracciare il fantastico nel modo più radicale, arrivando a far esplodere sullo schermo un incubo a colori pensato per essere un’esperienza cinematografica assoluta grazie alla potenza delle sue immagini e al furore della sua colonna sonora. Tra danza e streghe, soprannaturale e delirio, Suspiria è ancora oggi un irripetibile caleidoscopio di emozioni primordiali.

Il film sarà proiettato in versione restaurata 4K! Prima della proiezione, il docente e critico cinematografico Andrea Bellavita terrà una corposa introduzione sul cinema di Argento e, per l’occasione, presenterà il suo libro “Il culo di Beyoncé e altre storie di mostri, corpi e paure”.

Biglietto intero € 6,50, ridotto per i giovani con meno di 25 anni € 4. Per partecipare alla proiezione è necessario essere soci di Filmstudio 90 o ARCI. Chi non è socio può inoltrare la richiesta di tesseramento almeno 24 ore prima del film a questo link: https://www.filmstudio90.it/tesseramento/.

Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it.