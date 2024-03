A Gallarate la scuola che forma i cittadini del futuro con la Protezione Civile e la Provincia

L’Istituto di istruzione e formazione professionale L’Accademia di Gallarate ha recentemente ospitato un innovativo programma formativo in collaborazione con il Settore Protezione Civile della Provincia di Varese.

L’iniziativa ha visto oltre 60 volontari della Protezione Civile impegnarsi nell’istruire più di 240 studenti delle superiori delle classi prime, seconde, terze e quarte, offrendo loro una prospettiva unica sulle azioni di prevenzione, previsione e gestione delle emergenze.

Durante le quattro giornate formative, dal 19 al 22 marzo, i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi nei principi fondamentali della Protezione Civile italiana, alternando teoria e pratica. Grazie a un approccio differenziato ma coerente per le diverse classi di studenti, l’attenzione e la partecipazione sono state massime, consentendo loro di comprendere appieno il ruolo e l’importanza della Protezione Civile nella società.

Funzionari e volontari hanno illustrato l’organizzazione essenziale che entra in gioco durante le catastrofi naturali, evidenziando il lavoro instancabile svolto dagli uomini e dalle donne in divisa gialla e blu, che si dedicano a soccorrere coloro che si trovano in difficoltà. Attraverso la condivisione di esperienze vissute e la presentazione dello sviluppo normativo e organizzativo, insieme alla possibilità di interagire con attrezzature e autoveicoli utilizzati nelle emergenze, gli studenti hanno vissuto un’esperienza formativa coinvolgente e istruttiva.

Particolarmente significativo è stato il ruolo svolto dagli automezzi dei moduli specialistici della Colonna Mobile Provinciale, che hanno trasmetto ai ragazzi il valore della solidarietà, del lavoro di squadra e del rispetto delle regole, elementi fondamentali nel contesto delle operazioni di soccorso.

Durante il programma formativo, è stata enfatizzata la resilienza come l’essenza stessa della Protezione Civile, insegnando ai giovani che ognuno di loro può dare il meglio di sé in situazioni di emergenza. Questo approccio mira a preparare i cittadini del futuro, dimostrando loro che non sono soli di fronte alle crisi, ma che esiste una struttura complessa come la Protezione Civile pronta ad offrire aiuto concreto e a insegnare il valore del lavoro di squadra.

Il Consigliere con delega alla Protezione Civile Barcaro ha commentato l’iniziativa, definendola “un momento formativo di educazione civica per futuri volontari”. L’iniziativa ha ottenuto una risposta positiva dagli alunni, che hanno dimostrato interesse nel mondo del volontariato e hanno apprezzato l’opportunità di partecipare attivamente a questo programma educativo.

In conclusione, la collaborazione tra l’Istituto di istruzione e formazione professionale L’Accademia di Gallarate e il Settore Protezione Civile della Provincia di Varese rappresenta un passo significativo verso la formazione di cittadini consapevoli e responsabili, pronti a contribuire attivamente alla sicurezza e al benessere delle proprie comunità.