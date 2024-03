A Gemonio un nuovo murales firmato Sea, aspettando Resistenza in Festa e gli Africa Unite

Un nuovo murales per Gemonio. Il paese della Valcuvia ha arricchito una delle pareti della palestra delle scuole con un disegno realizzato da Sea Creative (Fabrizio Sarti), writes del Varesotto conosciuto in tutta Italia per i suoi lavori e il suo stile.

Un evento che ha portato colore e arte di strada nel piccolo comune e che anticipa il ritorno di Resistenza in Festa, una delle manifestazioni più longeve della provincia di Varese, nata per celebrare la Festa della Liberazione.

Come ogni anno infatti, l’amministrazione comunale chiede agli organizzatori dell’evento, il Comitato Il Farina, di realizzare un murales, come contributo materiale per l’utilizzo dell’area feste. Quest’anno dunque, è stato l’impegno di un artista del Varesotto ad accogliere l’invito e da qualche giorno tre dei suoi personaggi, “marchio di fabbrica” dell’artista, abbelliscono la parete della palestra. L’edizione 2024 di Resistenza in Festa invece, è in programma per il 25 e 26 aprile all’area festa di Gemonio.

Una due giorni di festa, condivisione, divertimento ma soprattutto riflessione che quest’anno vede la collaborazione con Gaza Freestyle, da anni attiva sulla striscia di Gaza e oggi più che mai visto la guerra in corso. La festa sarà infatti un momento anche per raccogliere contributi a favore della campagna di raccolta fondi Sos Gaza lanciata dall’associazione.

Il programma completo di Resistenza in Festa non è ancora stato pubblicato nella sua interezza ma sui gruppi social dell’evento verrà presto aggiornato tutto il programma. Annunciata però la presenza degli Africa Unite, storico gruppo musicale reggae live il venerdì sera, la presenza del Teatro Dell’Orsa da Reggio Emilia e della band musicale di Milano Gli Imbroglioni, “gli inventori dello swing” da trattoria. E ancora, è confermato il tradizionale pranzo del 25 Aprile e il torneo di calcio antirazzista, oltre all’allenamento di boxe popolare.

Per tutti gli aggiornamenti sul programma è possibile seguire le pagine social di Resistenza in Festa, l’ingresso è libero e gratuito, come sempre.