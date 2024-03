A giugno torna la Saronno – Laveno in bicicletta, attraverso 21 Comuni del Varesotto

Da Saronno a Laveno Mombello in bicicletta, in un percorso di circa 70 chilometri tra le bellezze del Varesotto. Torna domenica 16 giugno la seconda edizione della manifestazione ciclo turistica “Sa(l)vala”, organizzata dall’amministrazione comunale di Saronno per promuovere le ricchezze ambientali e culturali del territorio varesino e al contempo forme di mobilità lenta e sostenibile.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 7:30 a Villa Gianetti. Da lì verranno poi attraversati 21 Comuni della Provincia di Varese, con due visite guidate presso l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno e il Museo Internazionale del Design Ceramico a Cerro di Laveno.

La manifestazione potrà aprire ad un numero massimo di 200 partecipanti, ad ognuno dei quali sarà offerto un welcome kit contenente gadget a memoria dell’evento. La partecipazione prevederà una quota di iscrizione pari a 15 euro comprensiva di ogni costo.

La prima edizione della manifestazione si era svolta nel settembre 2023 e aveva visto la partecipazione di circa 100 persone, accompagnate lungo il percorso da assistenti, tecnici e guide turistiche. Un vero successo che ha spinto l’amministrazione comunale a programmare una seconda edizione.