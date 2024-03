A Samarate Fratelli d’Italia organizza un flash job contro la violenza

“Uniti per la sicurezza” è il titolo sotto cui Fratelli d’Italia propone un flash mob contro la violenza a Samarate domenica 24 marzo. Una iniziativa pensata «in risposta alle recenti preoccupazioni che circolano tra i cittadini di Samarate».

In particolare ci si riferisce al disagio giovanile e ai «gravi eventi di cronaca» che hanno scosso la comunità.

«L’evento si terrà domenica 24 Marzo alle ore 10:30 presso Piazza Italia nel Comune di Samarate, e sarà un’opportunità per tutta la comunità di riunirsi in un gesto di impegno per un futuro più sicuro e solidale per Samarate» spiega il commissario locale di FdI, Francesco Carbone.

«Con la presenza di numerosi esponenti politici locali, provenienti dai comuni vicini e anche molti esponenti politici di livello regionale e Nazionale, invitiamo i cittadini di Samarate, gli amministratori samaratesi e dei comuni vicini, indipendentemente dalla loro affiliazione politica, così come tutti i commercianti e i residenti, a partecipare a questo evento significativo».

«È fondamentale unire le forze di tutte le comunità circostanti per affrontare le sfide comuni e costruire un ambiente più sicuro per tutti. È innegabile che negli ultimi tempi Samarate sia stata al centro di gravi eventi di cronaca, alimentando paure ed ansie tra i suoi abitanti. Tuttavia, vogliamo affrontare queste sfide con determinazione e ottimismo, dicendo No al disagio giovanile che spesso è alla radice di questi fenomeni e dicendo SÌ ad un coinvolgimento attivo dei giovani nella costruzione di una comunità più sicura e solidale».

«Siamo convinti che la sicurezza di una città non debba essere solo una responsabilità delle istituzioni, ma un impegno collettivo di tutti i cittadini. Questo flash mob sarà un momento per dimostrare il nostro impegno collettivo per un futuro migliore per Samarate».

L’appuntamento è per il 24 marzo alle ore 10:30 in Piazza Italia.