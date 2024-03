A Varese la festa cittadina della Divina Misericordia con le reliquie di Santa Faustina Kowalska

Un programma fitto di eventi quello di domenica 7 aprile nella parrocchia San Carlo Borromeo in via Pietro Giannone 11 a Varese, dove si terrà la festa cittadina della Divina Misericordia alla presenza della reliquia di Santa Faustina Kowalska.

Faustina Kowalska è stata una religiosa polacca e santa della Chiesa cattolica durante il XX secolo. Nata nel 1905 in Polonia, Kowalska affermò più volte di avere visioni e messaggi da Gesù in cui le chiedeva di promuovere la venerazione della Divina Misericordia. E’ infatti conosciuta proprio per l’associazione con quest’ultima. Morta prematuramente nel 1938, è stata poi canonizzata nell’ultimo anno del XX secolo da Papa Giovanni Paolo II.

L’agenda dell’evento prevede alle 10 la messa solenne alla presenza della reliquia di Santa Faustina Kowalska; alle 12 il pranzo in condivisione nei locali della parrocchia, dove ognuno porterà qualcosa da mangiare (chi intende partecipare deve iscriversi entro il 6 aprile mandando un messaggio o chiamando dalle 19 il numero 333 232 3252, indicando i partecipanti e il cibo che si vuole portare); alle 15 la celebrazione della Coroncina alla Divina Misericordia; alle 15,30 il recital teatrale “Confido in Te. Santa Faustina e la Misericordia“, tratto dagli scritti di Faustina Kowalska, di e con Clarissa Pari e Valentina Vannetti; alle 16 l’adorazione animata con canti e accoglienza.

La festa si concluderà alle 17,20 con la benedizione e, inoltre, dalle 15,30 sono previste attività di animazione in oratorio per tutti i bambini.

Per informazioni aggiuntive è possibile scrivere alla mail: divinamisericordia.va@gmail.com.