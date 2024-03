A Varese la Pasqua è una festa sotto canestro: torna la tradizione con il “Trofeo Garbosi”

Ormai da anni è un appuntamento fisso del fine settimana di Pasqua e nel 2024 il “Trofeo Garbosi” celebrerà la 45esima edizione. Negli anni sono tantissime le realtà del basket italiano, europeo e mondiale che sono passate dalla Città Giardino per il tradizionale torneo riservato alle categorie Under 14 e Under 13, ospitate come di consueto dalle società del territorio che faranno vivere ai propri giovani tesserati un’esperienza famigliare unica.

Quest’anno nel nome Garbosi non sarà ricordato solo Enrico, ma anche Myriam, per anni madrina di questo importante torneo, tristemente scomparsa nello scorso novembre. Saranno 32 le squadre che prenderanno parte al torneo varesino – 16 per categoria – provenienti da diverse zone d’Italia, da Trento ad Ancona, da Mestre a Livorno, compresa Lugano, unica partecipante da oltre confine.

La presentazione dell’edizione 2024 è stata presentata nella sala Matrimoni del Comune di Varese nella mattinata di mercoledì 20 marzo e a fare gli onori di casa è stato l’assessore allo sport Stefano Malerba: «È un torneo che per Varese è molto importante. La città passa una Pasqua diversa, fatta di basket e di tante famiglie che vengono da fuori. Grazie perché questa manifestazione permette a tanti ragazzini di fare sport e vivere un’esperienza unica e fondamentale per la comunità».

Anima del torneo è Paolo Vittori, leggenda del mondo della pallacanestro che a Varese ha trovato casa: «Ringrazio tutti i comuni e le società che hanno dato disponibilità a ospitare il torneo. Abbiamo tanti ricordi legati a questa manifestazione e ci sono stati negli anni episodi bellissimi riguardanti squadre da tutto il mondo. Posso dire con orgoglio di aver seguito 45 edizioni, spero di arrivare a novant’anni per fare anche il cinquantesimo. Quest’anno vogliamo ricordare gli eroi di Roma, onoreremo il ricordo di chi non ci sarà più».

Non poteva mancare la voce di Fabrizio Garbosi, figlio di Enrico e Myriam: «Sono orgoglioso che questo torneo sia legato al nome della mia famiglia e quest’anno ci sarà anche il nome di mia mamma; di solito era lei che diceva le parole di rito. Quest’anno sarà un torneo un po’ ridotto perché ci sono stati problemi di organizzazione tre le squadre che vengono da fuori e quelle che ospiteranno. Ci saranno però società più blasonate, un’occasione per noi per crescere e imparare, come in occasione del dibattito che ci sarà nella giornata di venerdì. Vogliamo fare in modo che il torneo continui ad avere risonanza per al città e tutto il mondo del basket. Per questo dobbiamo ringraziare Paolo Vittori».

SQUADRE UNDER 14

ABA LEGNANO

BBG GALLARATE

BLUOROBICA BERGAMO

COLLEGE BORGOMANERO

EA7 OLIMPIA MILANO

LUGANO BASKET

MALNATE BASKETBALL

POLISPORTIVA MAGO

SCUOLA BASKET AREZZO

STAMURA ANCONA

TEZENIS VERONA

TREVISO BASKET

UDINE BASKET CLUB

URANIA MILANO

VARESE BASKETBALL

VIRTUS LUINO

SQUADRE UNDER 13

ABA LEGNANO

AQUILA TRENTO

BASKET SPINEA

BLUOROBICA BERGAMO

COLLEGE BORGOMANERO

DON BOSCO LIVORNO

HUB DEL SEMPIONE

LEONCINO MESTRE

PALL. GAVIRATE

PIACENZA BASKET

POLISPORTIVA MAGO

STAMURA ANCONA

URANIA MILANO

VALCERESIO

VARESE BASKETBALL

VIRTUS BOLOGNA