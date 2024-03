A Vedano Olona doppio appuntamento di basket con i trofei “Garbosi” e “Giovani Leggende”

A Vedano Olona doppio e immancabile appuntamento di basket nel fine settimana di Pasqua, dove saranno disputate alcune partite dei due tornei giovanili per eccellenza: il Trofeo Garbosi e il Giovani leggende.

I primi due incontri del Trofeo Garbosi saranno disputati giovedì 28 marzo al centro sportivo Mario Porta.

Riservato ai ragazzi Under 13 e Under 14, il prestigioso trofeo Garbosi è ormai arrivato alla 45esima edizione e quest’anno sarà in programma dal 28 al 31 marzo. L’evento sarà ospitato a Vedano Olona, Gorla Maggiore, Castronno, Malnate e Varese ed è dedicato alla memoria di Enrico Garbosi, cestista vincitore di due scudetti e allenatore ventennale tra Varese, Milano e Venezia.

Nel torneo, che negli anni ha visto la partecipazione di compagini da tutto il mondo, saranno impegnate 32 squadre provenienti dall’intera penisola italiana. Gli incontri d’apertura del torneo Under 14 si terranno giovedì 28 marzo proprio a Vedano Olona, alle 15 e alle 16,45 al centro sportivo Mario Porta. La prima partita sarà quella tra Varese e Borgomanero, cui seguirà l’incontro tra Bergamo e Udine.

Qui il calendario del torneo

Vedano Olona nel fine settimana di Pasqua diventerà capitale italiana del basket giovanile in quanto ospiterà (nello stesso periodo del trofeo Garbosi) anche il torneo Under 17 Giovani Leggende. Anche qui il protagonista dei vari incontri sarà il palasport Mario Porta, dove andranno in scena le partite di qualificazione della Red Conference.

Al torneo, nato nel 1990 con il nome di Memorial Sergio Rizzi, prenderanno parte 16 squadre che si sfideranno per guadagnarsi la vittoria nella finale in programma domenica 31 marzo alle 20 al Palasport Lino Oldrini di Varese.